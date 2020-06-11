تونس: انتشال 34 جثة لمهاجرين معظمهم من النساء قبالة سواحل جزيرة قرقنة

أ ف ب/ أرشيف

قالت السلطات المحلية في جزيرة قرقنة التونسية إنه تم انتشال 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحلها الثلاثاء، جراء غرق مركب كان يقلهم للهجرة إلى إيطاليا. وأضافت هذه السلطات أن الحادث وقع ليل الخميس الجمعة الفائت، وتم انتشال 22 جثة، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا الأربعاء إلى 34 معظمهم من النساء. ويرجح أن المركب كان يقل 53 شخصا.

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انتشلت جثث 34 مهاجرا غرقوا في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية، تعود غالبيتها إلى نساء، ويرجح أنهن من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أفادت السلطات المحلية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه تمّ انتشال 22 جثة الثلاثاء و12 جثة أخرى الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة الغرقى إلى 34 شخصا، هم 23 امرأة و9 رجال وطفلان يبلغان الثالثة تقريبا. وأضاف أن المحكمة خلصت إلى أن سبب وفاة هؤلاء جميعاً هو "الغرق".

وكان التركي قال في بيان إن جثة أحد الرجال تعود لربان المركب، وهو تونسي من مدينة صفاقس يبلغ 48 عاما، وتبين أن هناك امرأة حاملا بين الضحايا.

وأفادت السلطات أن قارب المهاجرين انطلق ليل الخميس الجمعة من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا، ويرجح أن يكون على متنه 53 شخصاً.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان الثلاثاء أن ما حصل "هو نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة".

ودعت المنظمة إلى "التعامل مع جثث الضحايا بما يحفظ الكرامة البشرية ودفنهم في ظروف وأماكن مهيأة ولائقة".

وارتفع عدد الرحلات المنظمة بصفة غير قانونية انطلاقا من السواحل التونسية بنسبة 156 في المئة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونهاية نيسان/أبريل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، حسب ما أعلنه فانسن كوشتال، موفد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أيار/مايو الفائت.

فرانس24/ أ ف ب

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