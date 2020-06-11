دوري الأبطال: تركيا واثقة من استضافة اسطنبول للنهائي (وزير الرياضة)

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ملعب اتاتورك الاولمبي في اسطنبول في 19 ايار/مايو 2020

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اسطنبول (أ ف ب)

أكد وزير الرياضة التركي محمد كاسابوغلو الخميس أنه "واثق" من استضافة اسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في وقت يدرس الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) استكمال المسابقة المعلّقة بصيغة معدلة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان تقام المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في 30 أيار/مايو، قبل ان يعلن الاتحاد القاري في آذار/مارس تعليق المسابقة التي كانت قد بلغت الدور ثمن النهائي، حتى إشعار آخر.

وفي حين لم يعلن ويفا رسميا بعد أي تعديل في مكان اقامة المباراة النهائية، تشير تقارير صحافية الى ان ويفا يدرس استكمال المسابقة بصيغة معدلة في آب/أغسطس، قد تلحظ إقامة ما تبقى من مراحل بصيغة بطولة نهائية.

وقد يتوصل ويفا الى قرار بشأن المعضلة خلال اجتماع لجنته التنفيذية في 17 حزيران/يونيو الحالي.

ويتم التداول بأسماء مدن عدة مثل لشبونة البرتغالية والعاصمة الروسية موسكو وفرانكفورت الألمانية، فيما أعرب رئيس بلدية العاصمة الاسبانية مدريد عن رغبته باستضافة مدينته للمباراة النهائية.

ورغم كل التكهنات، الا ان الاتراك لا زالوا متفائلين.

وقال كاسابوغلو في حديث مع قناة "تي أر تي" التركية الرياضية إنه "ليس لدي أدنى شك أنها ستقام بأفضل طريقة في تركيا. نحن واثقون أننا سنتلقى أنباء جيدة في 17 حزيران/يونيو".

وأضاف "نتابع المسألة عن كثب، إنها مهمة جدا بالنسبة لنا".

ويعتبر المسؤولون والجماهير الاتراك أن اسطنبول تبقى المكان الافصل لاستضافة حدث بهذه الضخامة نظرا لنجاح تركيا النسبي في مكافحة الوباء.

وأسفر "كوفيد-19" في البلاد عن 4746 حالة وفاة من اصل ما يقارب 173 الف اصابة معلنة.

© 2020 AFP