سوريا: بشار الأسد يقيل رئيس الوزراء عماد خميس ويكلف وزير المالية حسين عرنوس بمهامه

أ ف ب / أرشيف

أنهى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مهام رئيس الوزراء عماد خميس وكلف وزير الموارد المالية حسين عرنوس بمهام هذا المنصب حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

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أنهى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مهام رئيس الحكومة عماد خميس الذي يتولى المنصب منذ عام 2016، وكلف وزير الموارد المالية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

وأوصى الأسد في مرسوم رئاسي نشره الإعلام الرسمي بأن "تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد" في 19 يوليو/تموز.

فرانس24/ أ ف ب

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