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أول مباراة في الدوري الإسباني ما بعد الحجر بين إشبيلية وريال بيتيس

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عودة فعاليات كرة القدم في إسبانيا بعد أسابيع طويلة من الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19.
عودة فعاليات كرة القدم في إسبانيا بعد أسابيع طويلة من الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19. © أ ف ب/أرشيف
نص : خالد ولد قاسي

ستبقى مدرجات ملعب رامون سانشيز بيخوان صامتة في أول مباراة للدوري الإسباني بعد رفع الحجر الذي فرض على البلاد منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وسيجمع اللقاء فريق إشبيلية بغريمه التقليدي ريال بيتيس. ورغم غياب الجمهور، سيكون هذا "الدربي" تاريخيا، حسب مدربي الفريقين كون المباراة هي الأولى التي ستقام في إسبانيا بعد إنهاء العمل بإجراءات الحجر الصحي.

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