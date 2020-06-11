مصر تسمح بعودة السياح الأجانب للمنتجعات الساحلية ابتداء من أول يوليو

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البحرية المصرية تقوم بدورية قبالة شاطئ شرم الشيخ في 17 فبراير/شباط 2011

أعلنت مصر أنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السياح الأجانب المنتجعات التي شهدت أقل إصابات بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل. وستكون أولى المناطق السياحية التي سيعاد فتحها منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي (على بحر المتوسط غرب الاسكندرية).

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أعلنت الحكومة المصرية أنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السياح الأجانب المنتجعات التي شهدت أقل إصابات بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/تموز.

وتوجد المناطق التي سيجري إعادة فتحها في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.

وسيجري تخفيف بعض القيود في الأسبوعين المقبلين تشمل تقليص حظر التجول المسائي ساعة ومد ساعات عمل المتاجر ساعة.

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أكد من جانبه في إفادة بثها التلفزيون إن مصر تدرس أيضا إعادة فتح المساجد في المحافظات الأقل تأثرا بالفيروس اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، كما ستعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر الشهر الجاري.

من جهته، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير السياحة خالد العناني: "إننا نحضر لكي يجد سياح العالم كله وجهة يقصدونها (...) في ظروف صحية مثالية".

وأكد الوزير أن السلطات المصرية ستعلن شروط إعادة فتح الأماكن السياحية "خلال الأيام المقبلة"، ولكنه شدد على أنها "ليست في عجلة من أمرها".

وقد تضرر قطاع السياحة المصري بشدة بفعل جائحة كورونا. ويشكل هذا القطاع خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوقفت رحلات الطيران الدولية المنتظمة في مارس/آذار كما أغلقت المطاعم والفنادق والمقاهي.

وظلت جميع المطارات مغلقة باستثناء الرحلات المحلية وإعادة العالقين في الخارج. لكن السلطات سمحت للفنادق في الشهر الماضي بفتح أبوابها من جديد للسياحة المحلية مع تقليص عدد الزوار، إذا التزمت بتطبيق ضوابط صحية صارمة.

فرانس24/ أ ف ب

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