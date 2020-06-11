واشنطن تحث الليبيين على حماية النفط ووقف إطلاق النار وإبقاء النفوذ الروسي بعيدا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن بلاده تؤيد دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا. وحض الوزير الأمريكي الأطراف المتنازعة في البلاد على إبقاء النفوذ الروسي بعيدا والحفاظ على نفط البلاد. وتأتي هذه الدعوات بعد تصاعد القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه مصر.

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أيدت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو دعوات لوقف إطلاق النار في ليبيا، وحض الأطراف المتنازعة على الحفاظ على الثروة النفطية في البلاد والعمل على إبقاء النفوذ الروسي بعيدا.

وحققت حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة تقدما في الأسابيع الأخيرة في استعادة مناطق كانت تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يتلقى الدعم من مصر الداعية إلى وقف لإطلاق النار. لكن حكومة الوفاق الوطني تأمل باستعادة السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية وبوابة العبور نحو حقول النفط الليبية.

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وقال بومبيو للصحفيين بعيد إعلان القادة الأوروبيين دعمهم لهدنة في ليبيا إن "المطلوب الآن مفاوضات سريعة بنوايا حسنة لتنفيذ وقف النار وإطلاق الحوار السياسي الليبي الداخلي الذي تقوده الأمم المتحدة". وأضاف "حان الوقت كي يعمل جميع الليبيين من كل الأطراف حتى لا تتمكن روسيا أو أية دولة أخرى من التدخل بسيادة ليبيا لمصلحتها الخاصة". وشدد على أن "وضع ليبيا على مسار التعافي الاقتصادي يعني حفظ منشآت النفط الليبي".

واستأنفت المؤسسة الوطنية للنفط منذ الأحد الإنتاج في حقلين نفطيين يعتبر أحدهما واحدا من أكبر حقول النفط في ليبيا بعد إخراج قوات حفتر منه.

وتوصل تقرير للأمم المتحدة الى أن حفتر يتمتع بدعم من جماعة مرتزقة روسية، مع اعتبار واشنطن أن المعدات المتطورة الموجودة على الأرض لا يمكن أن تأتي إلا من موسكو. وتدعم الولايات المتحدة رسميا حكومة الوفاق الوطني التي ساهمت المساعدة العسكرية من تركيا بتعزيز قدراتها.

فرانس24/ أ ف ب

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