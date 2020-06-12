الاسباني تياغو يغيب عن بايرن ثلاثة أسابيع بعد عملية جراحية

هانيبال هانشكه ا ف ب/ارشيف

تياغو الكانتارا (يمين) في مباراة بايرن مع اونيون برلين في 17 ايار/مايو 2020

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

يغيب لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا عن بايرن ميونيخ الذي يتجه لحسم لقب الدوري الألماني للموسم الثامن تواليا، لمدة ثلاثة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في القسم العلوي من الفخذ بحسب ما أعلن الجمعة مدربه هانزي فليك.

وأشار فليك الى أنه "يتعين عليه (تياغو) التوقف لمدة ثلاثة أسابيع. لقد اتخذنا القرار بالمضي قدما (في إجراء العملية الجراحية) الآن، وسيكون جاهزا لنهائي الكأس" في 4 تموز/يوليو ضد باير ليفركوزن على الملعب الأولمبي في برلين.

في المقابل، كشف مدرب النادي البافاري بأن المصابين الآخرين نيكلاس زوله، الغائب عن الملاعب منذ تشرين الأول/أكتوبر لاصابة في الأربطة الصليبية للركبة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أجرى جراحة في الكاحل الأيمن، قيد الاختبار حاليا "وإذا سار كل شيء على ما يرام، قد يعودان تدريجيا (الى التمارين الجماعية) اعتبارا من الأسبوع المقبل".

أما في ما يخص الفرنسي كورنتان توليسو الذي خضع بدوره في نيسان/أبريل لعملية جراحية في الكاحل، فكشف فليك بأن مؤشرات العودة الى الفريق إيجابية وقد "عاود تمارين اللياقة".

وستكون الفرصة قائمة منذ السبت أمام بايرن لحسم لقبه الأول في الدوري بقيادة فليك والثامن تواليا، وذلك في حال فوز النادي البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ وسقوط ملاحقه وغريمه بوروسيا دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف.

© 2020 AFP