الدوري الإسباني: إشبيلية يخرج منتصرا من ديربي الأندلس في أول مباراة من عودة الليغا

خرج فريق إشبيلية منتصرا بهدفين نظيفين أمام غريمه التقليدي ريال بيتيس مساء الخميس في أول مباراة للدوري الإسباني بعد رفع الحجر الذي فرض على البلاد منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وجرت المباراة على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" خلف أبواب موصدة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من دوري "لا ليغا" الذي تستكمل مراحله الـ11 المتبقية في غضون ستة أسابيع فقط.

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بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليقه جراء الأزمة الصحية التي تسبب بها تفشي وباء فيروس كورونا، عاود الدوري الإسباني مساء الخميس نشاطه بدربي الأندلس الذي جمع بين إشبيلية، الطامح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وضيفه ريال بيتيس إشارة بدء عودة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأت المباراة في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ) على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" الخاص بإشبيلية خلف أبواب موصدة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من دوري "لا ليغا" الذي تستكمل مراحله الـ11 المتبقية في غضون ستة أسابيع فقط.

وفي بلد كان من الأكثر تضررا بفيروس كورونا (أكثر من 27 ألف وفاة حتى الخميس وقرابة 290 ألف إصابة)، يشكل استئناف دوري كرة القدم بريق أمل في السير نحو استعادة الحياة الطبيعية.

وانضمت إسبانيا الخميس إلى ألمانيا التي كانت أولى البطولات الخمس الكبرى التي تعاود نشاطها بعد التوقف الذي فرضه فيروس "كوفيد-19" منذ آذار/مارس، على أن تلحق بهما بطولتا إنكلترا وإيطاليا في الأيام المقبلة.

وحدها فرنسا بين البطولات الكبرى، ألغت الموسم وتوّجت باريس سان جرمان وسط اعتراضات بعض الأندية المتضررة.

برشلونة متصدر الترتيب

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد الطامح إلى إزاحة النادي الكاتالوني عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2017.

ويفتتح برشلونة العودة خارج قواعده السبت حين يحل ضيفا على ريال مايوركا، فيما يلعب ريال مدريد الأحد ضد ضيفه إيبار على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، الواقع ضمن مقره التدريبي فالديبيباس، بسبب الأعمال الجارية لتجديد معقله "سانتياغو برنابيو".

النتائج والترتيب

الجمعة

(17:30) غرناطة - خيتافي

(20:00) فالنسيا - ليفانتي

السبت

(12:00) إسبانيول - ألافيس

(15:00) سلتا فيغو - فياريال

(17:30) ليغانيس - بلد الوليد

(20:00) ريال مايوركا - برشلونة

الأحد

(12:00) أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريد

(17:30) ريال مدريد - إيبار

(20:00) ريال سوسييداد - أوساسونا

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 27 18 4 5 63 31 58

2. ريال مدريد 27 16 8 3 49 19 56

3. إشبيلية 27 13 8 6 39 29 47

4. ريال سوسييداد 27 14 4 9 45 33 46

5. خيتافي 27 13 7 7 37 25 46

6. أتلتيكو مدريد 27 11 12 4 31 21 45

7. فالنسيا 27 11 9 7 38 39 42

8. فياريال 27 11 5 11 44 38 38

9. غرناطة 27 11 5 11 33 32 38

10. أتلتيك بلباو 27 9 10 8 29 23 37

11. أوساسونا 27 8 10 9 34 38 34

12. ريال بيتيس 27 8 9 10 38 43 33

13. ليفانتي 27 10 3 14 32 40 33

14. ألافيس 27 8 8 11 29 37 32

15. بلد الوليد 27 6 11 10 23 33 29

16. إيبار 27 7 6 14 27 41 27

17. سلتا فيغو 27 5 11 11 22 34 26

18. ريال مايوركا 27 7 4 16 28 44 25

19. ليغانيس 27 5 8 14 21 39 23

20. إسبانيول 27 4 8 15 23 46 20

فرانس24/ أ ف ب

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