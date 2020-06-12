العاب قوى: فان نيكرك "جاهز 100%" للعودة

غييم سارتوريو ا ف ب/ارشيف

العداء الجنوب افريقي وايد فان نيكرك في جوهانسبرغ في 5 اذار/مارس 2020

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باريس (أ ف ب)

أعلن العداء الجنوب إفريقي وايد فان نيكرك، البطل الأولمبي في سباق 400م، جهوزيته"بنسبة 100%" بعد تعافيه من اصابة قوية بركبته اليمنى ابعدته عن المضمار منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017.

قال فان نيكرك (27 عاما) في مقابلة سينشرها موقع الدوري الماسي لالعاب القوى السبت "جسدي بحال جيدة. كان لدي الوقت للسماح لركبتي بالاعتياد على فهم مستويات مختلفة من الالم (بين خطر الاصابة او الالم العادي)"، مضيفا "أنا جاهز بنسبة 100%".

وعاد الجنوب افريقي الى المنافسات، للمرة الاولى منذ سنتين ونصف، في شباط/فبراير في بلومفونتين، في سباق 100م (10,10 ثوان)، 200 م (20,31 ث) ثم في 400 بعدها باسبوع (47,42 ث).

أضاف "اكتسبت ثقة لمعرفتي بان سرعتي لم تتأثر. كنت أعلم انه يجب ان اتحدى جسدي لكسر بعض الحواجز. يجب ان اجمع الاجزاء مجددا لاركض في أعلى مستوياتي سباق 400م".

ويحمل فان نيكرك الرقم القياسي العالمي لسباق 400م (43,03 ثانية)، والذي حققه حين توّج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو. كما أنه بطل العالم في سباق 400 م في بكين 2015 ولندن 2017.

وتعرّض لاصابته في أواخر العام 2017 في اربطة الركبة خلال مشاركته في مباراة للركبي.

© 2020 AFP