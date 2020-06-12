الرئيس الفرنسي سيزور لندن لإحياء الذكرى الـ80 لدعوة شارل ديغول للصمود أمام النازية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب الأمير تشارلز خلال منتدى دولي حول المحرقة النازية، في 23 يناير/كانون الثاني 2020.

سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لندن الخميس المقبل في ذكرى إحياء مرور ثمانين عاما على دعوة شارل ديغول في 18 يونيو/حزيران 1940، كما أعلن مكتب الأمير تشارلز الجمعة. وهذه أول رحلة لماكرون إلى الخارج منذ ذهابه في 27 فبراير/شباط إلى مدينة نابولي الإيطالية لعقد قمة إيطالية فرنسية.

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سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لندن الخميس المقبل في ذكرى مرور ثمانين عاما على دعوة (الجنرال) شارل ديغول في 18 يونيو/حزيران 1940، كما أعلن مكتب الأمير تشارلز الجمعة.

وسيستقبل الأمير الرئيس الفرنسي الذي سيجتاز بحر المانش بعد أن يحضر صباحا الاحتفال التقليدي في النصب التذكاري مون فاليريان في المنطقة الباريسية.

ويتم إحياء ذكرى مرور ثمانين عاما على دعوة ديغول من لندن للعسكريين والمواطنين الفرنسيين للمقاومة بانتظار الحصول على مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة لمحاربة ألمانيا النازية.

وهذه أول رحلة للرئيس إيمانويل ماكرون منذ ذهابه في 27 فبراير/شباط إلى مدينة نابولي الإيطالية لعقد قمة إيطالية فرنسية.

ولن يخضع الرئيس ولا الوفد المرافق له للحجر الصحي المفروض على الوافدين إلى المملكة المتحدة، وفقا للإعفاءات التي أقرتها الحكومة البريطانية، بحسب قول متحدث باسم رئاسة الوزراء.

وسيتم استقبال ماكرون وزوجته بريجيت في كلارنس هاوس، مقر إقامة الأمير تشارلز وزوجته.

فرانس24/ أ ف ب

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