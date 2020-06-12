بطولة إنكلترا: الموافقة على ركوع اللاعبين في المباريات

باتريك شتولارتس POOL/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

ستدعم رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم ركوع اللاعبين قبل او خلال المباريات كعلامة تضامن رمزية ضد العنصرية، فيما ستحلّ عبارة "حياة السود تهمّ" بدلا من اسماء اللاعبين في أوّل 12 مباراة من استئناف البرميرليغ الاسبوع المقبل بعد اجازة فيروس كورونا القسرية.

جاء في بيان للرابطة الجمعة "تدعم الرابطة اللاعبين الراغبين باستبدال اسمائهم بـ+حياة السود تهمّ+ في أول 12 مباراة من موسم 2019-2020 المستأنفة منافساته".

تابع "بالاضافة الى ذلك، ستدعم الرابطة اللاعبين الذين يركعون قبل او خلال المباريات".

وتم إرساء هذه القاعدة في كرة القدم في الولايات المتحدة عام 2017 مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامنا مع مواطنها كولن كابرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الاميركية الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الاميركيين من عنف الشرطة، لا سيما السود.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية وعادت الى الواجهة خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخرا، في اعقاب حادثة مقتل المواطن الاسود جورج فلويد في 25 ايار/مايو الفائت على يد شرطي ابيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

وانتقلت الحركة الى الملاعب في اوروبا حيث أظهر العديد من اللاعبين في الدوري الالماني تضامنهم مع فلويد بركوعهم على ركبة واحدة، اضافة الى فريقي ليفربول وتشلسي الانكليزيين خلال الحصص التدربية.

واصدر لاعبو الاندية العشرين بيانا مشتركا جاء فيه "نحن اللاعبون نقف سويا مع هدف وحيد يتمثل في القضاء على التحيز العنصري اينما وجد، لتحقيق مجتمع عالمي من الاندماج، الاحترام والفرص المتكافئة للجميع بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم".

تابع "الرمز هو علامة وحدة بين جميع اللاعبين، الاداريين، كل الاندية، الحكام ورابطة الدوري #حياة السود تهمّ #اللاعبون سويا".

وتعود مباريات الدوري الاربعاء المقبل عندما يستضيف مانشستر سيتي ارسنال ويحل شيفيلد يونايتد على استون فيلا.

وتقام بعدها 10 مباريات بين 19 حزيران/يونيو و22 منه، مع عبارة "حياة السود تهمّ" على قمصان اللاعبين.

© 2020 AFP