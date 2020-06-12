الفيفا يسمح للرياضيين باللعب في ثلاثة أندية لموسم واحد وبالانتقالات قبل انتهاء الموسم الحالي

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‏أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس تغييرا في لوائحه، ما سيسمح للاعبين باللعب في ثلاثة أندية بدلا من اثنين على مدار موسم واحد بغية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الرياضة. وما سيسمح أيضا للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات لموسم 2020-2021 قبل انتهاء الموسم الحالي، في خطوة تهدف لمساعدة الأندية على استكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتها الأصلية.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس أنه سيسمح للاعبين باللعب في ثلاثة أندية بدلا من اثنين على مدار موسم واحد لأجل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الرياضة.

وقال الفيفا إنه سيسمح للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات لموسم 2020-2021 قبل انتهاء الموسم الحالي، ما سيسمح للأندية باستكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتها الأصلية، حتى في ظل امتداد الموسم من مايو/أيار إلى يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز مثل بعض البلدان الأوروبية.

وأكد الاتحاد الدولي بذلك ما صدر عنه من توصيات في أوائل أبريل/نيسان الماضي بضرورة "إعطاء الأولوية للأندية القديمة (للاعبين الراغبين بالانتقال الى أندية جديدة) بإنهاء الموسم" بتشكيلتها الأصلية من دون خسارة أي من اللاعبين قبل ختام الموسم، وذلك من خلال تمديد العقود إذا كان ذلك ضروريا.

ووافق مكتب مجلس "فيفا" الخميس على "تعديلات موقتة" بشأن لوائحه الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وبينها السماح لـ"فترة التسجيل الأولى" للاعبين، المعروفة في أوروبا بفترة الانتقالات الصيفية، "بالتداخل" مع النهاية المتأخرة لهذا الموسم لمدة تصل الى أربعة أسابيع.

عادة، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية حالما يكتمل الموسم السابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد تواريخ فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية التي يُسمح خلالها بانتقال اللاعبين.

ويسمح هذا التعديل للأندية بأن توقع مع لاعبين جدد لكن لن يكون بإمكانهم المشاركة في المباريات الرسمية إلا في موسم 2020-2021، وليس في الموسم الحالي التي بدأ يعاود نشاطه تدريجيا بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتبقى فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة حتى 12 أسبوعا.

ومن المتوقع أن تكون فترة الانتقالات الصيفية معقدة بالنسبة لأندية البطولات الكبرى التي وجدت نفسها مضطرة الى تغيير مخططاتها بسبب التوقف الطويل الذي أدى الى تمديد الموسم حتى منتصف الصيف، باستثناء فرنسا حيث ألغي الدوري مبكرا، ما سمح بافتتاح فترة الانتقالات الصيفية الاثنين لكن بين أندية "ليغ 1" فقط، في حين سيحدد قريبا موعد بدء انتقالات اللاعبين القادمين من خارج البلاد استنادا الى ما سيصدره "فيفا"، وبالتنسيق مع البطولات الأوروبية الأخرى.

وفي حالة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الحالي، دعا "فيفا" الأندية الى تمديدها بـ"حُسن نية وبشروط عادلة ومعقولة".

وتنتهي عقود العديد من اللاعبين في أوروبا في 30 يونيو/حزيران، أي قبل أسابيع عدة من انتهاء الموسم الحالي.

وأوصى الاتحاد الدولي أيضا بالسماح للاعبين الذين وقعوا اتفاقات مبدئية بالانضمام الى أنديتهم الجديدة في الأول من يوليو/تموز، بالبقاء في أنديتهم الحالية حتى انتهاء الموسم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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