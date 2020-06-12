فيروس كورونا: الهند رابع أكثر دول العالم تضررا وآفاق "قاتمة" للأشد فقرا

مواطنون في نيودلهي ينتظرون في الصف للحصول على مساعدات من السلطات، الهند، 14 أبريل/نيسان 2020

قالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة الهندية الجمعة إن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 قد ارتفع بنحو 10956 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 297535 وعدد الوفيات 8498. بذلك تتجاوز الهند بريطانيا لتصبح رابع أكثر دول العالم تضررا جراء الفيروس. فيما نشر باحثون تقريرا عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يحذر من انزلاق نحو 3٫7 مليار شخص للعيش تحت خط الفقر وأن أكبر عدد من الأشخاص المهددين بالفقر في آسيا سيكون في الهند المكتظة بالسكان.

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تجاوزت الهند اليوم الجمعة بريطانيا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا في العالم بعد إعلانها عن بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس كورونا 297535 إصابة. وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956 الجمعة ووصل عدد الوفيات إلى 8498.

ازدياد عدد الفقراء في الهند والعالم

وقال باحثون في تقرير نشر الجمعة إن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد قد تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع وتزيد إجمالي من يعيشون على أقل من 1,9 دولار يوميا على مستوى العالم إلى أكثر من مليار شخص.

وقدم هذا التقرير الذي نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة، عددا من الاحتمالات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المختلفة التي حددها البنك الدولي - من الفقر المدقع بالعيش على 1,9 دولار أو أقل في اليوم، إلى أعلى خطوط الفقر بالعيش على أقل من 5,5 دولار في اليوم.

وفي ظل أسوأ احتمال وهو حدوث انخفاض نسبته 20 في المئة في دخل الفرد أو استهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 1,12 مليار شخص. وإذا جرى تطبيق مثل هذا الانخفاض على حد 5,5 دولار بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل فقد يدفع ذلك أكثر من 3,7 مليار شخص، أو ما يزيد قليلا عن نصف سكان العالم، للعيش تحت خط الفقر هذا.

وقال آندي سومنر أحد المشاركين في إعداد التقرير "الآفاق بالنسبة للأشخاص الأشد فقرا في العالم تبدو قاتمة ما لم تبذل الحكومات المزيد من الجهود على نحو سريع وتعوض الخسارة اليومية للدخل التي يواجهها الفقراء". وأضاف "النتيجة هي أن التقدم في الحد من الفقر يمكن أن يرتد للوراء 20 إلى 30 سنة وتجعل هدف الأمم المتحدة إنهاء الفقر كأنه أضغاث أحلام".

كما وجد الباحثون من كينجز كوليدج بلندن والجامعة الوطنية الأسترالية أن الفقر قد يتغير في توزيعه الجغرافي. فالمنطقة التي يتوقع أن تشهد أكبر عدد من الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الفقر المدقع هي جنوب آسيا تقودها إلى ذلك بالأساس الهند المكتظة بالسكان، وتليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيأتي منها نحو ثلث الزيادة.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين إنه يتوقع أن ينزلق ما بين 70 و100 مليون شخص إلى الفقر المدقع بسبب هذا الوباء العالمي.

فرانس24/ رويترز

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