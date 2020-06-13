استمرار الاحتجاجات في لبنان رغم قرار الحكومة ضخ الدولار لوقف انهيار الليرة

شهد لبنان اضطرابات الجمعة لليلة الثانية على التوالي، ضمن احتجاجات مستمرة للتنديد بانهيار الليرة وتدهور الوضع المعيشي في البلاد، حسبما ذكر شهود عيان ووسائل إعلام محلية. يأتي ذلك رغم اتخاذ حكومة حسان دياب قرارا بضخ الدولار لكبح تراجع سعر صرف العملة المحلية ووقف الانهيار الاقتصادي.

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قال شهود ووسائل إعلام محلية إن متظاهرين لبنانيين أشعلوا النار على الطرق الجمعة، واشتبكوا مع قوات الأمن في ثاني ليلة من الاضطرابات.

وقطع متظاهرون طرقا عدة، فيما تدخل الجيش لفتحها. كما تظاهر العشرات ليلا أمام مقر المصرف المركزي في العاصمة بيروت.

مجلس الوزراء يؤكد على أهمية سلامة النقد وسوف يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 12, 2020

واندلعت الاحتجاجات الخميس في عدة مدن لبنانية بعد انهيار الليرة، التي فقدت حوالي 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما غرقت البلاد في أزمة مالية تسببت في تفاقم الأحوال المعيشية.

وبدا أن الليرة تماسكت الجمعة بعد إعلان الحكومة أن البنك المركزي سيضخ الدولار في السوق يوم الاثنين.

لكن المتظاهرين عادوا مع حلول الليل، ورشقوا قوات الأمن بالألعاب النارية والحجارة في وسط بيروت ومدينة طرابلس في الشمال، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لصدهم.

مداخلة مراسل فرانس24 في لبنان

وتجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح تأمل من خلاله الحصول على تمويل بمليارات الدولارات وإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح.

وتسببت الأزمة في ارتفاع أسعارالمواد الغذائية والبطالة وفي فرض قيود على رأس المال حالت دون حصول اللبنانيين على مدخراتهم من العملات الأجنبية.

ولامس سعر الصرف، وفق ما أفاد صرافون ظهر الخميس، عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلا أن السعر تجاوز الستة آلاف، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف، وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.

وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية "التشدد في قمع جميع المخالفات وإحالتها فورا إلى المراجع القضائية المختصة"، تزامنا مع إعلان الأمن العام توقيف خمسة أشخاص يقومون بعمليات صرافة في السوق السوداء.

مجلس الوزراء: الطلب من الاجهزة الامنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لا سيما مصادرة العملات الاجنبية التي يثبت انها شكلت موضوع تلك الجرائم — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 12, 2020

وفي طرابلس، تعرض عدد من فروع المصارف لتكسير واجهاته. وحاول محتجون حرق فرع مصرف لبنان.

وتوقف محللون وصحافيون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة شبان قادمين من مناطق نفوذ حزب الله في بيروت باحتجاجات الليلة الماضية، وإطلاقهم هتافات ضد الطائفية.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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