تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تخفيف الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

الاتحاد الأوروبي يطلب مساعدة حلف الأطلسي في مهمته البحرية لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

نشرت في: آخر تحديث:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : خديجة حديد

خلص الاتحاد الأوروبي السبت إلى أن فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا لا يمكن تحقيقه دون دعم من حلف الناتو. وصرح الاتحاد أن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لحظر وصول أسلحة إلى ليبيا لم تكن نتيجة منع تركيا مؤخرا تفتيش سفينة مشبوهة. من جانبها، دعت الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. وبعد مبادرة الهدنة التي أطلقتها مصر بدعم من الإمارات والسعودية، أعلنت الجزائر أن العاصمة طرابلس خط أحمر واقترحت وساطتها لحل الأزمة بعد قبول القبائل الليبية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.