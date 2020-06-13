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الاتحاد الأوروبي يطلب مساعدة حلف الأطلسي في مهمته البحرية لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

خلص الاتحاد الأوروبي السبت إلى أن فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا لا يمكن تحقيقه دون دعم من حلف الناتو. وصرح الاتحاد أن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لحظر وصول أسلحة إلى ليبيا لم تكن نتيجة منع تركيا مؤخرا تفتيش سفينة مشبوهة. من جانبها، دعت الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. وبعد مبادرة الهدنة التي أطلقتها مصر بدعم من الإمارات والسعودية، أعلنت الجزائر أن العاصمة طرابلس خط أحمر واقترحت وساطتها لحل الأزمة بعد قبول القبائل الليبية.