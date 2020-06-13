الدول الأفريقية تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى نقاش "عاجل" حول العنصرية

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مظاهرة للتضامن مع ضحايا العنصرية وعنف الشرطة من "السود" أمام السفارة الأمريكية في نيروبي. كينيا 2 يونيو/حزيران 2020.

وجهت 54 دولة أفريقية تشكل مجموعة تنسق جهودها حول مسائل حقوق الإنسان الجمعة، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعته فيها، إلى فتح نقاش "عاجل" حول العنصرية والعنف الأمني، في تحرك يأتي ضمن الاحتجاجات العالمية التي فجرها مقتل الأمريكي "الأسود" جورج فلويد بيد الشرطة.

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دعت الدول الأفريقية الجمعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تنظيم نقاش "عاجل" حول العنصرية والعنف الأمني، في سياق الحراك العالمي الذي اندلع عقب مصرع جورج فلويد.

وفي رسالة وقعتها 54 دولة تشكل المجموعة الأفريقية التي تنسق جهودها حول مسائل حقوق الإنسان، طالب سفير بوركينا فاسو في الأمم المتحدة بجنيف، ديودوني ديسيري سوغوري، بتنظيم "نقاش عاجل حول الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان المستندة إلى دوافع عرقية، والعنصرية الممنهجة والعنف الأمني ضد الأشخاص من أصل أفريقي والعنف ضد المظاهرات السلمية".

وقال السفير البوركيني إن "الأحداث المأسوية في 25 مايو/أيار 2020 بمدينة مينيابوليس في الولايات المتحدة التي أدت إلى وفاة جورج فلويد، أثارت احتجاجات في العالم أجمع ضد الظلم والعنف اللذين يلحقان بالأشخاص من أصل أفريقي يوميا في مناطق عدة من العالم".

وأضاف سوغوري أن "وفاة جورج فلويد ليست حادثة معزولة للأسف"، مشيرا إلى أنه يتحدث باسم ممثلي المجموعة الأفريقية وسفرائها.

ووجهت الرسالة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان، النمسوية إليزابيث تيتشي فيسلبرغر، وطالبتها بتنظيم النقاش الأسبوع المقبل عند استئناف الدورة 43 للمجلس التي تعطلت في مارس/آذار نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت هذه الدعوات عقب توجيه عائلة فلويد، وعائلات ضحايا آخرين لعنف الشرطة، ونحو 600 منظمة غير حكومية، دعوة لمجلس حقوق الإنسان للنظر بشكل عاجل في مشكلة العنصرية وإفلات عناصر الشرطة الأمريكية من العقاب.

من جهته، قال متحدث باسم المجلس إن الطلب صدر حاليا عن عدد كبير من الدول، ما يعزز فرص تنظيم نقاش مماثل.

فرانس24/ أ ف ب

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