السعودية: التحالف يعترض صاروخا بالستيا أطلقه حوثيون واستهدف نجران

اعترض التحالف بقيادة السعودية السبت صاروخا بالستيا استهدف مدينة نجران الحدودية الواقعة بين اليمن والمملكة. وأعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الصاروخ أطلقه الحوثيون "من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي".

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أعلن التحالف بقيادة السعودية السبت في بيان أنه اعترض ودمر صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة نجران الحدودية في المملكة. وأضاف التحالف، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا الصاروخ "من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران... وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي".

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية، ويحظى بدعم غربي، في الحرب باليمن في مارس/آذار 2015 لمحاولة إعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

ووصلت المواجهات العسكرية لطريق مسدود منذ سنوات كما تعثرت جهود لإحلال السلام برعاية الأمم المتحدة منذ أواخر 2018.

فرانس24/ رويترز

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