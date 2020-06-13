الصين تعيد فرض الحجر الصحي على عدة أحياء في بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا

قررت الصين إعادة فرض الحجر الصحي على عدة مناطق في العاصمة بكين بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا في سوق مجاور لها، حسبما أعلنت السلطات الصحية السبت، مشيرة إلى أن سبع إصابات بمرض كوفيد-19 سجلت في محيط سوق شيفاندي.

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أعلنت السلطات الصينية السبت عن إعادة فرض الحجر الصحي على أحد عشر حيا في العاصمة بكين، بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاور لها.

وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست السبت.

وتمكنت الصين أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019 من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يوميا في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج.

لكن بلدية بكين أغلقت الجمعة سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الخميس والجمعة في العاصمة الصينية، التي لم تكن قد سجلت فيها أي حالة منذ نحو شهرين.

وقبل هذه الإصابات سجلت آخر حالة في بكين في منتصف أبريل/نيسان.

كما قررت السلطات أن تؤجل حتى إشعار آخر عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم. وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.

هذا، وتم وقف كل المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، حسبما أعلنت سلطات بكين في بيان مساء الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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