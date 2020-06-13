بطولة ألمانيا: غوريتسكا يضع بايرن ميونيخ على مشارف اللقب

كريستوف ستاخه POOL/ا ف ب

لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا (يمين) يحتفل بهدف مع الفرنسي بنجامان بافار بهدف الفوز في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ (2-1) في الدوري الألماني في 13 حزيران/يونيو 2020.

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برلين (أ ف ب)

وضع لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا فريقه بايرن ميونيخ على مشارف اللقب الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 السبت في قمة المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ في طريقه إلى فرملة النادي البافاري وإرغامه على التعادل، لكن غوريتسكا سجل هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وكان النادي البافاري البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الهولندي يوشوا زيركزي مستغلا خطأ فادحا لحارس بوروسيا مونشنغلادباخ السويسري يان سوسور (26)، ورد الضيوف بعد 11 دقيقة عبر النيران الصديقة عندما هز المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار شباك العملاق مانويل نوير بالخطأ (37).

ونجح غوريتساكا في تسجيل هدف الفوز مستغلا تمريرة عرضية من بافار تابعها بيمناه داخل المرمى.

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 73 نقطة محافظا على فارق النقاط السبع التي تفصله عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الفائز بصعوبة على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-صفر اليوم أيضا، وبات على بعد نقطتين فقط من الظفر باللقب.

ويملك بايرن فرصة التتويج باللقب الثلاثاء المقبل في حال فوزه على مضيفه فيردر بريمن. كما أن التعادل أو الخسارة قد يضمنان له اللقب في حال تعادل أو خسارة بوروسيا دورتموند أمام ماينتس الأربعاء في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع وبات مهددا بالتراجع إلى الخامس في حال فوز شريكه باير ليفركوزن على مضيفه شالكه الأحد في ختام المرحلة.

وتأثر النادي البافاري بشكل كبير بغياب نجميه توماس مولر، أفضل ممرر في البوندسليغا هذا الموسم (20 تمريرة حاسمة) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر لائحة الهدافين (30 هدفا)، بسبب الإيقاف.

ودفع مدربه هانزي فليك بلاعب الوسط الفرنسي الواعد ميكايل كويسانس (20 عاما) أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم وكاد يترك بصمته من أول فرصة بتسديدة من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (11).

وتلقى بوروسيا مونشنغلادباخ ضربة موجعة باصابة مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام بالتواء في كاحل قدمه اليسرى (10)، فترك مكانه للسويسري بريل إمبولو.

وأهدر الفرنسي لوكاس هرنانديز فرصة منح التقدم لبايرن اثر انفراد داخل المنطقة بيد ان الحارس السويسري يان سومر تصدى لتسديدته ببراعة (23).

وأنقذ مانويل نوير مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية إمبولو ارتدت الى اللاعب نفسه فسددها برعونة بجوار القائم الأيمن (25).

ونحج زيركزي في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة خاطئة من الحارس سومر فسددها بيمناه من خارج المنطقة داخل المرمى الخالي (26).

وأدرك مونشنغلادباخ التعادل بفضل النيران الصديقة عندما حاول بافار ابعاد تمريرة عرضية زاحفة لباتريك هرمان فتابعها على يسار نوير (37).

وأهدر كويزانس فرصة إعادة التقدم لبايرن عندما تلقى كرة عرضية من مواطنه هرنانديز تابعها برأسه بجوار القائم الأيمن (38)، وأنقذ سومر مرماه بتصديه لرأسية الكرواتي إيفان بيريسيتش (45).

وكاد مونشغلادباخ يفعلها مطلع الشوط الثاني بتمريرة عرضية خطيرة للمدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني أبعدها نوير على دفعتين (48).

وتابع نوير تألقه بتصديه لتسديدة قوية لهرمان من داخل المنطقة (53)، ورد سومر بابعاد تسديدة قوية لسيرج غنابري من داخل المنطقة (66)، قبل أن يستسلم أمام كرة غوريتسكا قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

© 2020 AFP