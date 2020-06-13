بطولة ألمانيا: هالاند ينقذ دورتموند ويؤجل تتويج بايرن

ليون كيوغلير POOL/ا ف ب

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

أنقذ البديل النروجي إيرلينغ هالاند العائد من الإصابة فريقه بوروسيا دورتموند من السقوط في فخ التعادل أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف وقاده إلى الفوز 1-صفر السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم مؤجلا تتويج بايرن ميونخ بلقبه الثامن تواليا.

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكان تعثر بوروسيا دورتموند سيمنح فرصة لبايرن ميونيخ لحسم اتللقب الثلاثين في تاريخه في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا.

ورفع الفريق الأصفر رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق مع بايرن المتصدّر إلى أربع نقاط موقتا، فيما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الاهداف أمام فيردر بريمن الفائز على مضيفه بادربورن 5-1.

وظل بطل المباراة جالسا في مدرجات الملعب الخالي عملا ببروتوكول عودة المنافسات للكرة الألمانية، حتى نصف الساعة الأخير عندما وطأت قدماه الملعب (61).

وكانت المرة الأولى التي يلعب فيها هالاند (19 عاما) بعد غيابه عن المباراتين اللتين فاز فيهما دورتموند على بادربورن (6-1) وهرتا برلين (1-صفر) لاصابة في الركبة خلال مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في 26 أيار/مايو الماضي.

وصنع هالاند هدفا سجله البرتغالي رافايل غيريرو في الدقيقة 65، بيد أن الحكم ساشا ستيغمان ألغاه بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في أيه أر) كون الكرة لمست ساعد زميله قبل تسديد الكرة (65).

وأنقذ القائمان دورتموند من هدفين محققين بعد ردهما تسديدتين للبديل ستيفين سكريبسكي (82 و90).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح هالاند في تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من المدافع السويسري مانويل أكنجي (90+5).

وهو الهدف الحادي عشر للنروجي الشاب في 12 مباراة في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمسوي.

واستغل فيردر بريمن تعثر فورتونا دوسلدورف ليلحق به الى المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية للبقاء في الأولى، بفوزه الساحق على ضضيفه بادربون 5-1.

وواصل كولن نتائجه السيئة بسقوطه أمام ضيفه أونيون برلين 1-2.

وهو الفوز الأول لأصحاب الأرض بعد ثلاث تعادلات وأربع خسارات، في حين فشل الضيوف للمرة السابعة تواليا بتحقيق الفوز (أربع خسارات وثلاث تعادلات).

وقلب اينترخت فرانكفورت تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على مضيفه هرتا برلين، في مباراة شهدت طرد البلجيكي أنغا ديدريك بوياتا في نهاية الشوط الأول.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه فرايبورغ 2-2.

© 2020 AFP