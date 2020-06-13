تونس تكشف عن إجراءاتها الاحترازية لاستقبال السياح ابتداء من 27 يونيو

تونس تستقبل السياح اعتبارا من 27 حزيران/يونيو © صورة ملتقطة من الشاشة

كشفت الحكومة التونسية الجمعة عن حزمة إجراءات جديدة لإنعاش قطاع السياحة المتضرر بسبب أزمة فيروس كورونا. وأعلنت الحكومة فتح حدودها أمام السياح في الـ27 من يونيو/ حزيران وهو اليوم نفسه الذي ستفتح فيه تونس حدودها الجوية والبرية والبحرية أمام جميع الوافدين. واشترطت الحكومة التونسية أن يقوم السائح الراغب في زيارة البلاد بإجراء اختبار صحي في بلده قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ زيارته. وقامت وزارة الصحة التونسية بالتنسيق مع وزارة السياحة بفرض بعض الإجراءات الاحترازية بهدف التمتع بالتنقل الآمن للسياح داخل البلاد. كما ألغت الحكومة الحجر الصحي الإجباري المطبق على جميع الوافدين والذي كان مفروضا عليهم لمدة أسبوعين لدى وصولهم واكتفت بفرض الحجر الصحي الذاتي.