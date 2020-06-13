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فيروس كورونا

جولة فرانس24 على الحدود الأوروبية

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جسر يربط بين فرانكفورت وسلوبس بعد أن أعادت بولندا فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي. ألمانيا 13 يونيو/حزيران 2020.
جسر يربط بين فرانكفورت وسلوبس بعد أن أعادت بولندا فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي. ألمانيا 13 يونيو/حزيران 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع

أعد موفدو فرانس24 إلى الحدود الفرنسية مع مختلف البلدان الأوروبية، سلسلة ريبورتاجات رصدت الأوضاع من جوانب عدة، حيث يواجه السكان في تلك الدول صعوبات في التنقل بحرية كما في السابق، وذلك لأسباب عائلية أو مهنية إثر التدابير الأمنية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. إضافة إلى أن ضعف التنسيق بين الدول الأوروبية بشأن فتح الحدود في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي، خلق مشاكل كبيرة للتجار. 

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العدد الأول: المتاجر والمطاعم المستفيد الأكبر من إعادة فتح الحدود الإيطالية مع فرنسا

موفدنا: محمد فرحات

 

العدد الثاني: استياء سكان بلدة فرنسية حدودية مع ألمانيا جراء القيود المفروضة على حرية التنقل

موفدنا: أشرف عبيد

 

العدد الثالث: بلجيكا تفتح حدودها مع فرنسا من طرف واحد... أي وضع للسكان على جانبي الحدود؟

موفيدنا: ثمين الخيطان

 

العدد الرابع: استياء البريطانيين من فرض الحجر الصحي على الوافدين الأجانب

موفدنا: وسيم الدالي

 

العدد الخامس: توقع إعادة فتح الحدود الفرنسية الإسبانية قبل نهاية يونيو

موفدنا: عبد الله ملكاوي

 

فرانس24

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