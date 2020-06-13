جولة فرانس24 على الحدود الأوروبية
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أعد موفدو فرانس24 إلى الحدود الفرنسية مع مختلف البلدان الأوروبية، سلسلة ريبورتاجات رصدت الأوضاع من جوانب عدة، حيث يواجه السكان في تلك الدول صعوبات في التنقل بحرية كما في السابق، وذلك لأسباب عائلية أو مهنية إثر التدابير الأمنية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. إضافة إلى أن ضعف التنسيق بين الدول الأوروبية بشأن فتح الحدود في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي، خلق مشاكل كبيرة للتجار.
العدد الأول: المتاجر والمطاعم المستفيد الأكبر من إعادة فتح الحدود الإيطالية مع فرنسا
العدد الثاني: استياء سكان بلدة فرنسية حدودية مع ألمانيا جراء القيود المفروضة على حرية التنقل
العدد الثالث: بلجيكا تفتح حدودها مع فرنسا من طرف واحد... أي وضع للسكان على جانبي الحدود؟
العدد الرابع: استياء البريطانيين من فرض الحجر الصحي على الوافدين الأجانب
العدد الخامس: توقع إعادة فتح الحدود الفرنسية الإسبانية قبل نهاية يونيو
فرانس24
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