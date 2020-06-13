فيروس كورونا

جولة فرانس24 على الحدود الأوروبية

جسر يربط بين فرانكفورت وسلوبس بعد أن أعادت بولندا فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي. ألمانيا 13 يونيو/حزيران 2020. © رويترز.

أعد موفدو فرانس24 إلى الحدود الفرنسية مع مختلف البلدان الأوروبية، سلسلة ريبورتاجات رصدت الأوضاع من جوانب عدة، حيث يواجه السكان في تلك الدول صعوبات في التنقل بحرية كما في السابق، وذلك لأسباب عائلية أو مهنية إثر التدابير الأمنية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. إضافة إلى أن ضعف التنسيق بين الدول الأوروبية بشأن فتح الحدود في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي، خلق مشاكل كبيرة للتجار.