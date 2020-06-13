كأس إيطاليا: مرتينز يقود نابولي للحاق بيوفنتوس إلى المباراة النهائية

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

البلجيكي دريس مرتينز (يسار) مهاجم فريق نابولي يقطع الكرة برأسه من أمام مدافع إنتر الهولندي ستيفان دي فري خلال مباراة الفريقين ضمن إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، في 13 حزيران/يونيو 2020.

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نابولي (إيطاليا) (أ ف ب)

قاد البلجيكي دريس مرتينز فريقه نابولي إلى اللحاق بيوفنتوس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بتسجيله هدف التعادل في مرمى ضيفه إنتر ميلان 1-1 في إياب الدور نصف النهائي السبت أمام مدرجات ملعب سان باولو الخالية من الجماهير عملا ببروتوكول العودة.

وسجل مرتينز الهدف في الدقيقة 41، بعدما كان الدنماركي كريستيان إريكسن منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية.

واستفاد أصحاب الأرض من الفوز خارج ميدانهم ذهابا في ملعب جوزيبي مياتسا بهدف نظيف، قبل تعليق النشاط الكروي في البلاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وافتتح إريكسن التسجيل سريعا من ركلة ركنية مباشرة مرت من بين ساقي الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا (2).

وعادل مرتينز قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بعد مجهود فردي رائع من لورنزو إينسيني الذي استلم الكرة من أوسبينا من خلف خط منتصف الملعب وتقدم بها إلى داخل المنطقة قبل أن يمررها للدولي البلجيكي المندفع من الخلف فسددها "على الطاير" بعيدا عن متناول حارس إنتر ميلان الدولي السلوفيني حسن هاندانوفيتش.

وأصبح مرتينز الهداف التاريخي لفريقه بعد أن رفع رصيده معه إلى 122 هدفا في جميع المسابقات، ليتفوق على أسطورتي الفريق السلوفاكي ماريك هامسيك (121) والأرجنتيني دييغو مارادونا (115).

ويلعب نابولي في المباراة النهائية مع فريق "السيدة العجوز" المتأهل الجمعة على حساب ميلان في نصف النهائي الآخر بتعادلهما سلبا إيابا، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الذهاب في سان سيرو.

وتقام المباراة النهائية بين نابولي ويوفنتوس الأربعاء المقبل في العاصمة روما.

ويسعى يوفنتوس الى تعزيز رقمه القياسي في مسابقة الكأس التي توج بلقبها 13 مرة في 18 مباراة نهائية، فيما يسعى نابولي إلى لقبه السادس في عاشر مباراة نهائية في المسابقة.

وعادت منافسات كرة القدم في إيطاليا الجمعة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتنطلق منافسات الدوري المحلي السبت المقبل باقامة مباراتين مؤجلتين من المرحلة الخامسة والعشرين، ومباراتين أخريين الأحد، على أن تنطلق مباريات المراحل الـ12 المتبقية بدءا من الاثنين 22 الجاري.

ويتصدر يوفنتوس الباحث عن لقبه التاسع تواليا في الدوري، الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو، بينما يحتل إنتر المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن المتصدر، علما بأنه خاض مباراة أقل هذا الموسم، ويأتي نابولي في المركز السادس برصيد 39 نقطة، وهو يبتعد بفارق تسع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، والذي يحتله حاليا أتالانتا.

© 2020 AFP