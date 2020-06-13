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ما موقف حكومة الوفاق من تصريحات الرئيس الجزائري حول التدخل التركي في ليبيا؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال مراسل فرانس24 في ليبيا إنه و"حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تعليق من حكومة الوفاق الوطني على التصريحات الجزائرية (حول التدخل التركي وتدفق الأسلحة إلى ليبيا)، لكن بالتأكيد أن تصريحات (الرئيس عبد المجيد تبون) لن ترضيها، حيث إنها وقعت اتفاقية تعاون مع تركيا تشمل المجال العسكري، تدخلت تركيا بموجبها في الصراع الذي كان دائرا في محيط طرابلس". وحول ملف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، قال معاذ الشيخ إن "الأمم المتحدة أعربت عن استعداداها للكشف عن المقابر الجماعية والوصول إلى هويات القتلى.. وأصابع الاتهام تتجه نحو المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على ترهونة".