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اعتصام أمام البرلمان التونسي للمطالبة بحله

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صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نور الدين مباركي

على الرغم من غلق ساحة باردو الواقعة أمام البرلمان في قلب العاصمة التونسية منعا للتظاهر، إلا أن الساحة الشهيرة شهدت الأحد اعتصاما للمطالبة بحل البرلمان. وعملت تعزيزات أمنية على منع عشرات المتظاهرين من الوصول إلى الساحة، منطلقة من أنه لا يمكن الاعتصام في الوقت الحالي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعتبر هذا الاعتصام هو الثاني من نوعه، والذي كان من المفترض أن يشارك فيه حركة 14 يونيو والائتلاف المدني من أجل الجمهورية الثالثة، حيث تظاهر قبل أسبوع العشرات ولكنهم آنذاك لم يدعوا إلى حل البرلمان.

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