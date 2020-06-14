الدوري الإسباني: ريال مدريد يعود بقوة إلى المنافسة ويواصل مطاردة برشلونة صاحب الصدارة

مهاجم ريال مدريد فينيسيوس وسط دفاع برشلونة قبل أن يسجل الهدف الأول في الكلاسيكو، 1 مارس/آذار 2020.

سجل ريال مدريد انتصارا مهما الأحد على ضيفه نادي إيبار، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المرحلة 28 من الدوري الإسباني، ما ساعده على تقليص فارق النقاط عن برشلونة متصدر الترتيب. وعرفت المقابلة عودة المهاجم البلجيكي إلى ريال إدين هازار إلى الميادين، الذي غاب عن تشكيلة النادي الملكي منذ فبراير الأخير، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

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عاد ريال مدريد بقوة إلى منافسات الدوري الإسباني بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا بسبب فيروس كورونا، حيث سجل فوزا مهما على ضيفه إيبار 3-1 في الجولة 28 من البطولة.

وبهذه النتيجة يقلص النادي الملكي فارق النقاط عن برشلونة متصدر الترتيب في الدوري الإسباني من خمس نقاط إلى نقطتين. وكان برشلونة سجل فوزا عريضا السبت على مضيفه مايوركا برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة عودة المهاجم البلجيكي إدين هازار إلى صفوف ريال بعد أن غاب عنه منذ خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، جراء إصابة تعرض لها أواخر شباط/فبراير الماضي، علما أنه عانى من إصابة مماثلة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، استوجبت ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين.

وظهر النادي الملكي بوجه مغاير في الشوط الثاني، حيث لم يحافظ على نفس إيقاع المرحلة الأولى من اللعب. لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية اللقاء الذي يعتبر أقل صعوبة مما ينتظر رجال زيدان الخميس على الملعب ذاته ضد فالنسيا، وبعدها بأربعة أيام في ضيافة ريال سوسييداد.

وقال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس: "من الطبيعي ألا نكون بكامل جاهزيتنا البدنية. لكن الفريق كان جيدا. لم نتمكن من الاحتفاظ بايقاعنا الذي قدمناه في الدقائق ال45 الأولى. الأمر طبيعي". وأضاف "كان الشوط الثاني أقل قتالية، لكن ذلك كان كافيا بالنسبة إلينا لكي نخرج فائزين. لا نستطيع الصمود 90 دقيقة على الوتيرة ذاتها، الجميع يدرك ذلك".

وكان فوز ريال احتفاليا بالنسبة لزيدان، الذي خاض مباراته المئتين في جميع المسابقات كمدرب للفريق، لينضم إلى مدربين اثنين وصلا إلى هذا العدد من المباريات مع الـ"ميرينغينس"، وهما ميغيل مونيوز (605) وفيسنتي دل بوسكي (246) بحسب "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 28 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم:

الخميس

إشبيلية - ريال بيتيس 2 - 0

الجمعة

غرناطة - خيتافي 2 - 1

فالنسيا - ليفانتي 1 - 1

السبت

إسبانيول - ألافيس 2 - 0

سلتا فيغو - فياريال 0 - 1

ليغانيس - بلد الوليد 1 - 2

ريال مايوركا - برشلونة 0 - 4

الأحد

أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريد 1 - 1

ريال مدريد - إيبار 3 - 1

ريال سوسييداد - اوساسونا 1 - 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. برشلونة 28 19 4 5 67 31 61

2. ريال مدريد 28 17 8 3 52 20 59

3. إشبيلية 28 14 8 6 41 29 50

4. ريال سوسييداد 28 14 5 9 46 34 47

5. خيتافي 28 13 7 8 38 27 46

6. أتلتيكو مدريد 28 11 13 4 32 22 46

7. فالنسيا 28 11 10 7 39 40 43

8. فياريال 28 12 5 11 45 38 41

9. غرناطة 28 12 5 11 35 33 41

10. أتلتيك بلباو 28 9 11 8 30 24 38

11. اوساسونا 28 8 11 9 35 39 35

12. ليفانتي 28 10 4 14 33 41 34

13. ريال بيتيس 28 8 9 11 38 45 33

14. بلد الوليد 28 7 11 10 25 34 32

15. ألافيس 28 8 8 12 29 39 32

16. إيبار 28 7 6 15 28 44 27

17. سلتا فيغو 28 5 11 12 22 35 26

18. ريال مايوركا 28 7 4 17 28 48 25

19. ليغانيس 28 5 8 15 22 41 23

20. إسبانيول 28 5 8 15 25 46 23

فرانس 24 / أ ف ب

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