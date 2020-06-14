برشلونة يسجل عودته لبطولة إسبانيا برباعية نظيفة تهز شباك ريال مايوركا

عودة بطولة إسبانيا بعد انقطاع بسبب فيروس كورونا، ليونيل ميسي يحتفل بفوز فريقه في مباراة برشلونة- مايوركا، إسبانيا، 13 يونيو/حزيران 2020

في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم وعقب توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، سجل السبت نادي برشلونة حامل اللقب عودته إلى المنافسات بخطوط من ذهب بفوز ساحق على مضيفه ريال مايوركا 4-صفر. وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط مؤقتا أمام مطارده المباشر ريال مدريد الذي يستضيف إيبار الأحد في ختام المرحلة.

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بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، افتتح السبت نادي برشلونة الكاتالوني المتصدر وحامل اللقب عودته بفوز كبير 4-0 على مضيفه ريال مايروكا، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والأولى بعد استئناف المنافسات الخميس.

وسجل التشيلي أرتورو فيدال (2) والدانماركي مارتن برايثوايت (37) وجوردي ألبا (79) والأرجنتيني ليونيل ميسي (90+3) أهداف المباراة التي شهدت دخول مشجع إلى أرضية الملعب رغم خوضها خلف أبواب موصدة.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط مؤقتا أمام مطارده المباشر ريال مدريد الذي يستضيف إيبار الأحد في ختام المرحلة.

ضربة قاضية في الشوط الثاني

وحقق النادي الكاتالوني الأهم في الشوط الأول بتسجيله هدفين من فرصتين فقط، قبل أن يوجه الضربة القاضية لأصحاب الأرض في الشوط الثاني بتسجيله هدفين أيضا بينهما هدف لميسي نجم المباراة وصانع هدفي برايثوايت وألبا.

ولعب القائد ميسي أساسيا بعدما عانى منتصف الأسبوع الماضي من إصابة عضلية، فيما جلس الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعافى من جراحة خضع لها في كانون الثاني/يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه المدرب كيكي سيتيين في الدقيقة 57 مكان الفرنسي أنطوان غريزمان البعيد عن مستواه.

وعلق ألبا على الفوز قائلا "سيطرنا على المباراة وأعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة بعد هذا التوقف الطويل لمدة ثلاثة أشهر. كان شعورنا جيدا وكنا هادئين والأحاسيس جيدة والفريق دخل برغبة كبيرة خصوصا وأننا نعرف أنها الأمتار الأخيرة من الدوري". وأضاف "الهدف الأول منحنا ثقة كبيرة بعيدا عن الأجواء المعتادة في غياب الجماهير وأكيد أنك عندما تفتتح التسجيل مبكرا يساعدك ذلك في المباراة بشكل كبير".

فيدال يمنح التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثانية

ومنح فيدال التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ألبا رافعا رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

وكاد الياباني تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد، يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتدت من الحارس الدولي الألماني تيرشتيغن قبل أن يشتتها الدفاع (32).

وعزز برايثوايت تقدم النادي الكاتالوني عندما تلقى كرة رأسية من ميسي داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه داخل المرمى (37).

وهو الهدف الأول لبرايثوايت بألوان برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه في شباط/فبراير الماضي قادما من ليغانيس كجوكر طبي (بناء على بند في قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة)، خارج إطار سوق الانتقالات بعد انتهاء موسم نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

وبات برايثوايت ثالث لاعب دنماركي يهز الشباك في تاريخ النادي الكاتالوني بعد مايكل لاودروب (39 هدفا) وآلن سيمونسن (31).

دخول مشجع إلى أرضية الملعب

وكاد الكرواتي أنتي بوديمير يقلص الفارق بضربة رأسية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (45+1)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لتير شتيغن (48).

وتحدى أحد المشجعين الحراسة الأمنية ودخل أرضية الملعب في الدقيقة 53 من أجل التقاط صورة مع بعض اللاعبين، مرتديا قميص المنتخب الأرجنتيني مكتوبا عليه رقم 10 لليونيل ميسي.

وحاول المشجع الذي دخل من خط التماس، التقاط صورة مع مدافع برشلونة جوردي ألبا، بحسب ما ظهر على صور البث التلفزيوني. وعلق على الحادث أيضا مذيعو المباراة في فرنسا وإسبانيا.

وتوجه المشجع بعد ذلك نحو دائرة منتصف الملعب، لكن الشركة الناقلة فضلت توجيه الكاميرا إلى حارس مرمى برشلونة الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

ووجه ألبا الضربة القاضية لمايوركا بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من ميسي فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين الحارس مانويل (79).

وختم ميسي المهرجان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما تلقى كرة من سواريز داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين قبل أن يسددها قوية بيمناه داخل المرمى.

وهو الهدف الـ20 لميسي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

فياريال يستأنف انتصاراته

وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر سجله لاعب الوسط مانو تريغيروس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني عشر لفياريال هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية فرفع رصيده إلى 41 نقطة مستعيدا المركز الثامن بفارق الأهداف من غرناطة الفائز على خيتافي 2-1 الجمعة، فيما مني سلتا فيغو بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم والأولى في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

وتنفس إسبانيول صاحب المركز الأخير الصعداء بفوزه على ضيفه ألافيس بهدفين نظيفين سجلهما برناردو إسبينوسا (45+3) والصيني وو لي (47).

ولعب ألافيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 لطرد حارس مرماه فرناندو باتشيكو.

وهو الفوز الأول لإسبانيول بعد تعادلين وخسارتين فرفع رصيده إلى 23 نقطة بفارق الأهداف خلف ليغانيس الذي خسر أمام ضيفه بلد الوليد 1-2، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعمّق بلد الوليد جراح مضيفه ليغانيس عندما تغلب عليه بهدفين للتركي إينيس أونال (2) وروبن الكاراز (54) مقابل هدف لأوسكار رودريغيز (84 من ركلة جزاء). ويلعب الأحد أيضا أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسييداد مع أوساسونا.

فرانس24/ أ ف ب

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