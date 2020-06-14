تخريب تمثال لصحافي إيطالي شهير في ميلانو

باركر ميشلز-بويس ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

تعرض تمثال الصحافي الإيطالي الشهير إندرو مونتانيلي للتخريب وطلي بطلاء أحمر مساء السبت على يد مجهولين في حديقة تحمل اسمه أيضا في ميلانو، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيطالية عبارات "عنصري، مغتصب" مكتوبة بطلاء أسود على قاعدة التمثال.

وهي الحادثة الاولى لتخريب تمثال في إيطاليا منذ موجة التظاهرات التي عمّت أنحاء عدة من العالم بسبب مقتل جورج فلويد وهو رجل أسود غير مسلح توفي في 25 أيار/مايو اختناقا فيما كان شرطي أبيض يضغط بركبته على عنقه في مينيابوليس خلال عملية توقيفه.

وفي الأيام الأخيرة، طلبت جمعية إي سنتينيلي "المناهضة للفاشية" من رئيس بلدية ميلانو إزالة تمثال الصحافي الذي اتهمته بالزواج من طفلة في إثيوبيا خلال الفترة الاستعمارية الإيطالية في إفريقيا.

إلا أن رئيس البلدية بيبي سالا رفض هذا الطلب وأيده في ذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وقد تعرض هذا التمثال للتخريب في السابق وألقي عليه طلاء وردي العام الماضي خلال تظاهرة نسوية.

وإندرو مونتانيلي (1909-2001) مؤسس صحيفة "إل جورنالي" هو صحافي وكاتب مقالات إيطالي شهير عرف خصوصا خلال فترة عمله في صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

وقدّم هذا الرجل نفسه على أنه "مناهض للشيوعية" و"وطني فوضوي" ما جعل اليسار الإيطالي يصفه ب"الفاشي" خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وفي العام 1935 تطوع للمشاركة في الحرب في إريتريا بقيادة موسوليني.

وقد أدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بعد وفاة جورج فلويد إلى عمليا تخريب لتماثيل شخصيات مثيرة للجدل في أنحاء العالم.

© 2020 AFP