رئيس الوزراء التونسي يعلن "فوز" بلاده في "معركتها" ضد فيروس كورونا

قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ الأحد "إن بلاده فازت في معركتها" ضد فيروس كورونا مع انحسار انتشار الفيروس وانخفاض عدد الإصابات إلى حوالي خمسين فقط. وأضاف الفخفاخ أن أغلب الإصابات المسجلة حاليا تأتي من الوافدين على تونس، والذين يتم إخضاعهم للحجر الصحي.

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"لقد انتصرت تونس على معركتها ضد فيروس كورونا"، هكذا قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ الأحد. وأوضح الفخفاخ أن انحسار انتشار الفيروس وهبوط عدد الإصابات إلى حوالي خمسين فقط، يعتبر إشارة واضحة للسيطرة على الوباء القاتل في البلاد.

وتعتبر أغلب الإصابات الحالية من الوافدين على تونس ويخضعون للحجر الصحي.

تونس تفتح حدودها ابتداء من 27 يونيو

وأعلنت تونس التي ستفتح حدودها في 27 حزيران/يونيو، أنها لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان أن اعتبارا من الخميس المقبل سينبغي على التونسيين العائدين من الخارج، تقديم "شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية"، بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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