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فرنسا: فتح الحدود، النهوض الاقتصادي، العنصرية.. ما الذي سيقوله ماكرون في خطابه المرتقب؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يعد الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، الرابع له منذ بدء أزمة كورونا، خاصة وأن البلاد على مشارف المرحلة الثالثة من رفع تدابير الحجر الصحي. ومن المنتظر أن يخوض ماكرون في محاور عديدة، لعل أبرزها رفع الإغلاق في 22 يونيو/حزيران، وإعادة فتح الحدود داخل وخارج منطقة شينغن بدءا من 1 يوليو/تموز، والنهوض الاقتصادي بعد العواقب التي خلفتها أزمة تفشي فيروس كورونا. يضاف إلى تلك المحاور، ما تشهده دول العالم من مظاهرات ضد "العنصرية"، ومن بينها فرنسا على خلفية قضية أداما تراوري، الرجل ذو الأصول الأفريقية والذي قضى إثر عنف الشرطة.