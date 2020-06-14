فيروس كورونا: ما مدى فاعلية اللقاح المنتج من جامعة أوكسفورد بالاتفاق مع دول أوروبية عدة؟

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قامت جامعة أوكسفورد البريطانية بالاتفاق مع عدة دول أوروبية بإنتاج أول لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، ويعمل هذا اللقاح على القضاء على الطبقة البروتينية المحيطة بالفيروس التاجي القاتل، وتم تجريبه على الفئران وأثبت فاعليته. وتجرى الآن تجارب سريرية على أشخاص لم يصابوا بالفيروس من قبل. وفسر المتخصص في علم الفيروسات يحيى مكي مسألة ظهور حالات إصابة جديدة في الصين بأن هناك العديد من الأشخاص الحاملين للمرض بدون ظهور أي أعراض، وقال إنه لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية للفيروس قبل التحقق من كيفية انتشار حالات الإصابة هذه وحصول صعود جديد في منحنى الإصابات.