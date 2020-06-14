مقتل أربعة مدنيين في هجوم مسلح شرق الكونغو الديموقراطية

جون ويسلز ا ف ب/ا ف ب

صورة التقطت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لجنود تنزانيين في قوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية يقومون بدوريات ضد قوات التحالف الديموقراطي الاوغندية في بني

إعلان اقرأ المزيد

بيني (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب)

قتل أربعة مدنيين على يد اشخاص يشتبه بانتمائهم الى قوات التحالف الديموقراطية في منطقة مضطربة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطي، وفق ما افادت مصادر متطابقة السبت.

وفي كينشاسا، أشار مجلس الوزراء إلى أن رئيسي جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا اتفقا على "خطة مشتركة" لمواجهة انعدام الأمن في شرق الكونغو.

وقال عمدة بلدية أوشا في شمال كيفو، نيكولاس كيكوكو لوكالة فرانس برس إن الحصيلة الأولية لتوغل رجال مسلحين هو "أربعة قتلى، هم رجلان وامرأتان (...)"، موضحا أن "طريقة تنفيد العملية تشير غلى أنهم عناصر قوات التحالف الديمقراطي".

وأكد الحصيلة لويس ساليبوكو، المسؤول في المجتمع المدني الذي أوضح ان الهجوم تم مساء الجمعة، معبرا عن استيائه لأن "الجيش لم يتمكن من قطع الطريق أمام العدو".

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل قوات التحالف الديمقراطي اكثر من 500 مدني في منطقة بيني، وفق الأمم المتحدة.

وكثفت القوات هجماتها ضد المدنيين في أواخر عام 2019 ردا على شن الجيش الكونغولي هجوما ضد قواعدهم في الغابة والأدغال حول بيني، بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وقبل تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اتهمت قوات التحالف الديموقراطي بذبح أكثر من ألف مدني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وتمركزت قوات التحالف الديموقراطي التي تتالف من متمردين أوغنديين إسلاميينفي منتصف تسعينات القرن الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تعيش من مختلف أشكال التهريب.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي "مناقشات مع نظيره الأوغندي" يوويري موسيفيني بشأن الوضع في المنطقتين الحدوديتين شمال كيفو وإيتوري، حسبما ورد في محضر اجتماع عقد الجمعة لمجلس الوزراء.

وأفاد التقرير أن الرئيسين أتفقا على "خطة مشتركة" تستند إلى "تعزيز قدرات تدخل القوات المسلحة لكل دولة، خاصة من خلال تبادل المعلومات، من أجل مواجهة الجماعات المسلحة"، بحسب تقرير مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة.

ويرفض البلدان "إنشاء هيئة أركان عامة مندمجة" تثير توجسا لدى جزء من الرأي العام في الكونغو غير جاهز لتقبل هذا التعاون العسكري مع أوغندا ولا سيما مع راوندا.

© 2020 AFP