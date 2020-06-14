18 قتيلا على الأقل بانفجار صهريج للغاز المسال في شرق الصين

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انفجار شاحنة صهريج في شرق الصين في 13 حزيران/يونيو 2020

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بكين (أ ف ب)

لقي 18 شخصًا على الأقلّ حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح في انفجار صهريج محمل بالغاز المسال على طريق سريع في شرق الصين السبت، حسبما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وتسبب عصف انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة. وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.

وقالت إدارة الحالات الطارئة في الصين صباح الأحد إن 189 شخصا جرحوا وما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفى بعد الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة وينلينغ في إقليم جيجيانغ بشرق البلاد.

وذكرت السلطات أن الصهريج كان ممتلئا بالغاز المسال.

وظهرت في تسجيلات فيديو للحادث نشرتها وسائل إعلام رسمية، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء فيما علا صراخ الناس. وفي أحد المقاطع المصورة تظهر قطعة حطام كبيرة تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبان مجاورة.

وفي تسجيل فيديو آخر، تظهر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.

وتحدثت وكالة أنباء الصين الجديدة الأحد عن انفجار ثان وقع عند انقلاب الشاحنة الصهريج على ورشة على الطريق السريع بعد الانفجار الأول.

واضافت أن المسعفين يواصلون عمليات البحث والإنقاذ.

وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية.

وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها. وتقول السلطات إن 58 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق في أنحاء البلاد في 2015 فقط، هي آخر الأرقام المتوفرة.

وتسببت مخالفات المرور بنحو 90 بالمئة من الحوادث التي ادت الى وفيات وإصابات ذلك العام.

العام الماضي قتل 36 شخصا على الأقل وجرح 36 آخرون في شرق الصين في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.

© 2020 AFP