أكثر من مئة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بكين (منظمة الصحة العالمية)

نويل سيليس ا ف ب

امرأة تنظر إلى طريق سريع على جسر في بكين في 15 حزيران/يونيو 2020

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جنيف (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنه تم إحصاء أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بكين منذ ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "حتى الدول التي أثبتت قدرتها على إنهاء عدوى كوفيد-19 يجب أن تبقى منتبهة لاحتمال ظهور جديد" للفيروس.

وأضاف "الأسبوع الفائت، تحدثت الصين عن بؤرة جديدة في بكين، بعد أكثر من خمسين يوما لم تسجل خلالها أي حالة في هذه المدينة. تم الآن تأكيد أكثر من مئة إصابة. ثمة تحقيق يتناول مصدر الوباء ومدى اتساعه".

وأشارت المسؤولة الكبيرة في منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف إلى أنه لم يتمّ تسجيل أي وفاة حتى الآن.

من جهته، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين "بعد أكثر من خمسين يوماً من دون انتقال محلي كبير (للمرض)، يثير هذا النوع من البؤر القلق. يجب التحقيق بشأنها والسيطرة عليها وهذا بالتحديد ما تفعله السلطات الصينية".

وبدا أنه تمتّ السيطرة على فيروس كورونا المستجدّ في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط البلاد، إلى حين اكتُشفت بؤرة جديدة في العاصمة الأسبوع الماضي.

وتسببت هذه القفزة لمرض كوفيد-19 في بكين حيث ارتبطت إصابات جديدة بسوق شينفادي العملاقة في جنوب المدينة، اعادة فرض تدابير عزل على مناطق سكينة وإجراء فحوص إضافية. وأُغلقت أيضاً مراكز رياضية وثقافية.

© 2020 AFP