الإمارات تحذّر من صدمات نفطية محتملة بسبب انخفاض الأسعار

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

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دبي (أ ف ب)

حذّر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الإثنين من أنّ أسعار النفط والغاز المتهاوية حالياً لا يمكن أن تستمرّ طويلاً من دون أن تتسبّب بصدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وقال الوزير خلال مؤتمر عبر الفيديو في إطار فعالية نظّمها "مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي" إنّ "هذا السياق الحالي لانخفاض أسعار الغاز والنفط لا يمكن أن يستمرّ باعتقادي".

وأوضح أنّه إذا استمرّت أسعار الذهب الأسود تراوح هذا المستوى المنخفض لفترة طويلة فإنّ بعض المنتجين الذين يتكبّدون تكاليف مرتفعة لن يجدوا بدّاً من الانسحاب من السوق، الأمر الذي سيُحدث فجوة بين الإنتاج والطلب، مع ما يترتب على ذلك من خطر في التسبّب بقفزة في الأسعار.

وقال المزروعي "نحن بحاجة إلى أحد ما لإغلاق هذه الفجوة وإلا فإنّنا سنواجه صدمة في الأسعار"، مؤكّداً أنّ "هذا آخر شيء نريده".

وأضاف "نحن بحاجة إلى استقرار وإلى أن تكون الأسعار معقولة وعادلة".

وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وشركاؤها ضمن تحالف "أوبك بلاس" اتّفقت في مطلع حزيران/يونيو على أن تمدّد لغاية نهاية تموز/يوليو العمل بقرار خفض الإنتاج التاريخي الذي اتّخذته في أول أيار/مايو.

وإذ أشاد المزروعي بـ"مؤشّرات جيّدة للغاية" في ما يتعلّق بانتعاش الطلب على الذهب الأسود من قبل كلّ من الهند والصين - وهما من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم - أكّد أنّ "الأمور ستعود إلى طبيعتها في غضون عام أو عامين (...) ما لم نواجه موجة ثانية من كوفيد-19".

والإثنين تراجعت أسعار النفط مدفوعة بمخاوف من حدوث موجة تفشٍّ ثانية لكوفيد-19 بعد رصد بؤرة جديدة للوباء في بكين.

© 2020 AFP