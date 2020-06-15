الخطوط القطرية تخفض رواتب طيارين أجانب (مذكرة)

ا ف ب/ارشيف

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الدوحة (أ ف ب)

قرّرت الخطوط الجوية القطرية خفض رواتب بعض طيّاريها والاستغناء عن موظّفين في ظل تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما جاء في مذكّرة داخلية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وتضررت الخطوط القطرية التي تسيّر رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ آذار/مارس الماضي مع إغلاق المطارات ومنع السفر في العديد من الدول لاحتواء وباء كوفيد-19.

وجاء في المذكّرة التي حملت تاريخ 4 حزيران/يونيو أنّ رواتب أقدم قادة الطائرات الأجانب ستخفّض بنسبة 25 بالمئة، بينما ستخفض رواتب آخرين بنسبة 15 بالمئة.

وإضافة إلى ذلك سيتم في الأسابيع المقبلة الاستغناء عن عدد لم يحدّد من الطيارين.

وفي أيار/مايو حذّرت الخطوط القطرية في مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس من أنّها ستضطر لصرف "عدد كبير" من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي من جرّاء جائحة كوفيد-19.

وكانت الخطوط القطرية علّقت رحلاتها وأبقت 35 وجهة فقط، قبل أن تعاود تسيير رحلات إلى وجهات اعتادت التوجه إليها مع إعادة السماح بنزول الطائرات في عدد من المطارات حول العالم.

وتضرّر اقتصاد الإمارة الثرية في الأشهر الأخيرة بفعل تراجع أسعار الطاقة، وجرى تسريح موظفين في مؤسسات بينها مجموعة "بي ان سبورت" الرياضية التي استغنت عن نحو 100 موظف وقلّصت رواتب آخرين.

© 2020 AFP