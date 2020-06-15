السعودية: أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا تتخطى عتبة الألف والإصابات تتجاوز 4 آلاف لليوم الثاني

تخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في السعودية الإثنين الألف، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في المملكة. وهذا قبل أسابيع من موعد الحج، الذي لم تحسم بشأن تنظيمه بعد الرياض. كما تجاوزت الإصابات سقف الأربعة آلاف لليوم الثاني على التوالي.

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أعلنت وزارة الصحة السعودية الإثنين أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة تعدى الألف، مع تزايد في الإصابات، وهي الأعلى في منطقة الخليج، قبل أسابيع من بدء موسم الحج في تموز/يوليو.

وتوفي في المملكة 1011 شخصا مع تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد الإصابات 132048 بينها 4507 إصابات الاثنين، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وشهدت السعودية ارتفاعا في أعداد الإصابات مع تقليل إجراءات الحد من التنقل الهادفة لوقف تفشي الفيروس، بحيث تجاوزت أعداد الإصابات اليومية سقف أربعة آلاف لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات أعلنت قبل نحو عشرة أيام إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في جدة، بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج، لمدة 15 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الإجراءات منع التجول من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) حتى السادسة صباحا، وتعليق أداء الصلاة في المساجد والحضور إلى مقار العمل.

وقد تفرض السلطات إجراءات مماثلة في العاصمة الرياض التي تشهد منذ أيام ارتفاعا في أعداد الإصابات الحرجة.

وكانت المملكة علقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط السفر لأداء الحج على أن تتخذ قرارا بشأن ذلك خلال الأيام المقبلة.

وفي 2019 أدى نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم مناسك الحج في السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

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