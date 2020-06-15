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السودان: اكتشاف "مقبرة جماعية" لمجندين تعود لعام 1998 خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير

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الرئيس السوداني السابق عمر البشير أثناء محاكمته
الرئيس السوداني السابق عمر البشير أثناء محاكمته © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

عثرت لجنة تحقيق في السودان على مقبرة جماعية لمجندين سودانيين بالقرب من الخرطوم، تعود للعام 1998، حيث كان عمر البشير حينها يرأس البلاد، وفق ما أعلنته النيابة العامة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود أن عشرات المجندين قتلوا في 1998 أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب، فيما أعلن النظام وقتها أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.

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كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر الإثنين أن السلطات عثرت على مقبرة جماعية لمجندين سودانيين بالقرب من الخرطوم تعود للعام 1998.

وأوضح النائب العام في مؤتمر صحفي أن "لجنة تحقيق من عدة جهات"، عثرت على المقبرة الجماعية من دون أن يذكر عدد الجثث.

وحسب شهود، قتل عشرات المجندين أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم) في 1998 غير أن النظام السوداني برئاسة عمر البشير وقتها، أعلن آنذاك أن 55 شابا توفوا غرقا في النيل.

فرانس24/ أ ف ب

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