المغرب : محمد السادس يجري عملية جراحية في القلب كللت بالنجاح

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العاهل المغربي محمد السادس في القنيطرة ، المغرب. 20 يونيو/حزيران 2019

أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية بأن العاهل المغربي محمد السادس أجرى الأحد في الرباط عملية جراحية لـ"إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأذيني للقلب"، وقد كللت بالنجاح . وكان محمد السادس قد أجرى عملية جراحية مماثلة في باريس في فبراير /شباط 2018 كللت كذلك بالنجاح.

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أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب "كللت بالنجاح"، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان ليل الأحد-الإثنين. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل "إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأذيني للقلب"، بعد تسجيل "عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".

وأضاف البيان بأن العملية "تكللت بالنجاح الكامل ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربي الذي يبلغ من العمر 56 عاما قد أجرى في فبراير/شباط 2018 في باريس عملية مماثلة كللت بالنجاح.

ويتربع محمد السادس على عرش المملكة المغربية منذ يوليو/تموز 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

فرانس 24 / أ ف ب

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