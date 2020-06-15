بطولة ألمانيا: فافر مصمم على عدم "حرق" الواعد هالاند

ليون كيوغيلر POOL/ا ف ب

مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النروجي إرلينغ براوت هالاند (وسط) لحظة تسجيله هدف الفوز في مرمى فورتونا دوسلدورف (1-صفر) في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ضمن الدوري الألماني لكرة القدم في 13 حزيران/يونيو 2020.

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برلين (أ ف ب)

شدد السويسري لويان فافر مدرب بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم الإثنين على أنه سيقاوم الرغبة الكبيرة لمهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينغ هالاند في العودة مرة أخرى للعب أساسيا في التشكيلة، وذلك لتجنب "حرق" المهاجم المراهق ووضعه تحت ضغط غير ضروري.

وعاد هالاند (19 عاما) السبت إلى صفوف دورتموند بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة في الركبة، ونجح بعد دخوله في الشوط الثاني في تسجيل هدف الفوز على المضيف فورتونا دوسلدورف في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع، ضامنا لفريقه مقعدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن بوروسيا دورتموند، ويملك فرصة ضمان اللقب الثامن تواليا والثلاثين في تاريخه الثلاثاء في حال فوزه على مضيفه فيردر بريمن.

وسجل النروجي 11 هدفا في 12 مباراة في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمسوي.

وبعدما ضمن التواجد بين الأربعة الأوائل في نهاية الموسم، أوضح فافر أنه من غير المرجح أن يبدأ هالاند أساسيا في المباراة ضد ماينتس الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحافي الاثنين "عمره 19 عاما. من الطبيعي أنه يكون متعبا أحيانا"، مضيفا "إنه لا يزال في طور النمو، وقد أصيب مرتين أو ثلاث مرات منذ انضمامه إلى صفوفنا".

وتابع "يجب أن نكون حذرين وإلا سيكون الأمر خطيرا".

وتماما كما فعل في دوسلدورف، من المقرر أن يبدأ يوليان براندت أساسيا بدلا من هالاند، في المباراة ضد ماينتس.

وأوضح فافر في هذا الصدد "لدينا خطة معه (هالاند)"، مضيفا "من المستحيل بالنسبة للعديد من اللاعبين خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد"، خصوصا وأن النادي تنتظره قمة نارية مع لايبزيغ الثالث السبت المقبل.

وأردف قائلا "نحن بحاجة إليه. أنا أحب عقليته، إنه يريد دائما أن يلعب، ويريد دائما الفوز".

وختم "بالطبع لا يزال عليه أن يتطور ولديه الكثير من الإمكانات".

© 2020 AFP