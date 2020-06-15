بطولة إسبانيا: لوكاس فاسكيز يعاني من إصابة في الساق اليمنى

أوسكار ديل بوزو ا ف ب/ارشيف

لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في صورة من مباراة فريقه ضد اوساسونا في الدوري المحلي تعود لتاريخ 25 أيول/سبتمبر 2019

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين أن جناحه الدولي لوكاس فاسكيز يعاني من إصابة في الساق اليمنى تعرض لها الأسبوع الماضي وسيغيب على الأرجح عن مباراة فالنسيا الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين.

واعتبرت صحيفة "آس" الرياضية أن فاسكيز (28 عاما) سيغيب لنحو أسبوعين عن الملاعب، فيما لم يقدم النادي الملكي أي توضيح بهذا الشأن.

وأوضح ريال مدريد في بيان أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الاثنين كشفت عن "إصابة في عضلة الساق اليمنى".

وغاب فاسكيز عن مباراة ريال مدريد ضد ضيفه إيبار (3-1) الأحد، وهي الأولى بعد استئناف منافسات الليغا اثر توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وستحرمه الإصابة على الأرجح من استضافة فالنسيا الخميس، فيما يحوم الشك حول مشاركته في المباريات الأربع التالية ضد ريال سوسييداد الأحد ومايوركا الأربعاء وإسبانيول في 28 حزيران/يونيو الحالي.

ولحق فاسكيز بمواطنه ناتشو فرنانديز والصربي لوكا يوفيتش إلى قائمة المصابين في تشكيلة الملكي الذي يتخلف بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

© 2020 AFP