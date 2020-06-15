بطولة إنكلترا: أرتيتا "واثق" من قدرة أرسنال على الاحتفاظ بأوباميانغ

أيان كينغتون أي كاي/ا ف ب/ارشيف

الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يتبادل الحديث مع مهاجمه الدولي الغابوني بيان إيميريك أوباميانغ في المباراة ضد مانشستر يونايتد بملعب الامارات في لندن في الدوري الانكليزي في الاول من كانون الثاني/يناير 2020.

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لندن (أ ف ب)

أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم الإثنين أنه "واثق" من قدرة المدفجعية على الاحتفاظ بمهاجمهم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ بعدما أكد الأخير الأحد أنه "لم يتقرر أي شيء" بخصوص مستقبله.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو عشية استئناف منافسات الدوري بمواجهة مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين الأربعاء "لقد أجرينا الكثير من المناقشات مع بيار وعائلته ووكيل أعماله. أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف".

واعترف أرتيتا قائلا "مسؤوليتنا هي جعله يشعر بأن (التمديد) هو الخطوة الجيدة التالية في مسيرته الاحترافية. لذلك، يجب أن يشعر بالتقدير".

وأضاف "إنه يحتاج حقا إلى أن يكون واثقا من قدرتنا على دفع النادي إلى الأمام كما ننوي. سيكون لاعبا رئيسيا في تحقيق ذلك".

وينتهي عقد أوباميانغ (30 عاما) مع المدفعجية صيف العام 2021، ويحظى باهتمام العديد من الأندية بينها برشلونة وريال مدريد الإسبانيان وتشلسي، وهو أثار الشكوك حول مستقبله مع النادي اللندني في مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية الأحد.

وقال "لم أتلق أي عروض في الآونة الأخيرة، لكن بالطبع أجرينا مفاوضات مع النادي، لقد مرت بضعة أشهر عن ذلك".

وأضاف "إنهم يعرفون جيدا لماذا لم يحدث شيء حتى الآن. إنهم من يملكون المفتاح، والأمر متروك لهم للقيام بعملهم وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور".

ومع ذلك، أوضح أوباميانغ أنه يريد ضمانات خاصة فيما يتعلق بطموح النادي. وقال "إنها نقطة تحول في مسيرتي وأريد أن أكون صريحا جدا مع الجميع. سيكون بالتأكيد خيارا صعبا جدا (...)، ربما يكون أهم اختيار في مسيرتي".

ولم يخض أرسنال منافسات دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016/2017، ويحتل حاليا المركز التاسع في البريمرليغ بفارق 8 نقاط خلف جاره تشلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، وهو مركز لا يثير التفاؤل حتى لو أن المدفعجية يملكون مباراة مؤجلة سيلعبونها الأربعاء في مانشستر ضد بطل الموسمين الأخيرين والمطارد المباشر لليفربول المتصدر.

واعترف أرتيتا بأن خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا "سيساعد على إقناع أي شخص" بالبقاء، مضيفا "أن الكفاح ضروري من أجل الفوز بجميع البطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع هذا النادي".

© 2020 AFP