بطولة العالم للراليات "تدرس" إمكانية استئناف الموسم في أيلول/سبتمبر (تود)

مايك فرانسون وكالة تي تي السويبدية/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود الإثنين أن بطولة العالم للراليات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، "تدرس العديد من السيناريوهات لاستئناف المنافسة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال تود الذي افتتح سلسلة من المؤتمرات المباشرة على الأنترنت التي ينظمها الاتحاد الدولي حول مستقبل رياضة السيارات "بطولة العالم للراليات تدرس العديد من السيناريوهات لاستئنافها في أيلول/سبتمبر، بما في ذلك إعادة برمجة الراليات المؤجلة من أجل ضمان أفضل الفرص لاستكمال موسم 2020".

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن عدد هذه المراحل وتواريخها والدول المضيفة لها في وقت لاحق.

وأقيمت حتى الآن ثلاث مراحل من بطولة العالم في الفترة بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس الماضيين، ويتصدر الفرنسي سباستيان أوجييه (تويوتا) صدارة الترتيب العام.

وكان مصير المراحل السبع التالية إما التأجيل إلى أجل غير مسمى (الأرجنتين وإيطاليا) أو الإلغاء (البرتغال وكينيا وفنلندا ونيوزيلندا وبريطانيا).

وفي الوقت الحالي، لا تزال ثلاث راليات مقررة في موعدها ويتعلق الأمر بتركيا (24-27 أيلول/سبتمبر) وألمانيا (15-18 تشرين الأول/أكتوبر) واليابان (19-22 تشرين لاثاني/نوفمبر).

© 2020 AFP