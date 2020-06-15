حامل الرقم القياسي في العشارية ينفصل عن مدربه التاريخي

أندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

الفرنسي كيفن ماير خلال مشاركته في منافسات رمي القرص ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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باريس (أ ف ب)

قرر حامل الرقم القياسي في العشارية كيفان ماير الانفصال عن مدربه برتران فالسان بعد شراكة لمدة 12 سنة قادها خلالها الى القمة، وذلك بحسب ما أعلنته مصادر مقربة الإثنين.

وانفصل الثنائي الذي كان يتدرب في مونبلييه، كما كشف الموقع الرسمي لصحيفة "ليكيب" الرياضية، وذلك قبل أكثر من عام من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي تأجلت من الصيف الحالي إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص سجل ماير (28 عاما).

وخلال شراكتهما لمدة 12 عاما، قاد فالسان البطل ماير إلى الميدالية الفضية الأولمبية ف ريو دي جانيرو (2016)، واللقب العالمي (2017 في لندن) والرقم القياسي العالمي (9126 نقطة) في أيلول/سبتمبر 2018.

ويدرس ماير الذي أخفق في المونديال الأخير في الدوحة عندما اضطر إلى الانسحاب بسبب الإصابة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، العديد من الفرضيات بخصوص جهازه التدريبي.

© 2020 AFP