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فرنسا: الإحصائيات العرقية لمحاربة العنصرية.. هل ترسخ المساواة بين المواطنين؟

الإحصائيات العرقية في فرنسا بين الترحيب والمعارضة. © صورة من شاشة فرانس24

لا تزال مسألة الإحصائيات العرقية تثير النقاش في فرنسا بين من يؤيد لأن هذه الإحصائيات قد تساهم في مكافحة التمييز العنصري وبين من يعارض لأنها لا ترسخ مبدأ المساواة بين المواطنين في فرنسا. المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي لا تعارض النقاش حول هذا الموضوع إذا تم بطريقة بناءة، وإذا كان يسمح بمحاربة العنصرية. لكن الهياكل القانونية الفرنسية اليوم تمنع الإحصائيات العرقية، واستغلال معطيات تشير إلى الأصول العرقية للمواطنين يعاقب بالسجن والغرامة المالية.