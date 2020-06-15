فرنسا تعيد فتح حدودها داخل منطقة شينغن الاثنين وخارجها انطلاقا من 1 يوليو

صورة من الحدود البرية الفرنسية - السويسرية © صورة من شاشة فرانس 24

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه التلفزيوني الأحد السماح بالتنقل بين البلدان الأروبية اعتبارا من الاثنين 15 من يونيو/حزيران وكذلك السفر خارج الاتحاد الأوروبي إلى الدول خارج منطقة شينغن التي تمت فيها السيطرة على الوباء اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل. وعلى غرار فرنسا، أعادت كل من ألمانيا وبلجيكا واليونان والنمسا فتح حدودها ابتداء من الاثنين بعد أن سبقتها إلى ذلك إيطاليا وكرواتيا وصربيا، فيما أعلنت إسبانيا أنها سترفع القيود المفروضة على حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي في 21 يونيو/حزيران الجاري.