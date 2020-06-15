نانت يفعِّل خيار شراء النيجيري سايمون

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن فعَّل بند شراء المهاجم النيجيري موزيس سايمون (24 عاما) وتعاقد معه حتى عام 2024 بعدما لعب في صفوفه معارا لموسم واحد منذ الصيف الماضي من ليفانتي الإسباني.

وانضم الجناح سايمون إلى نانت في آب/أغسطس الماضي بعد مستوى متذبذب لمدة موسم ونصف في صفوف ليفانتي في الليغا، وسرعان ما فرض نفسه بفضل سرعته وفنياته مع نانت حيث خاض 30 مباراة في جميع المسابقات وسجل تسعة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة.

وقال نانت على موقعه على الإنترنت "سيرتبط اللاعب الدولي النيجيري بالنادي حتى عام 2024، اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2020".

ولم يكن تفعيل بند الشراء بقيمة خمسة ملايين يورو موضع شك بالنسبة للنادي، لكن أنصار النادي الذين اختاروه في أيار/مايو الماضي أفضل لاعب في الموسم في صفوف نانت، قلقون بشكل خاص من إمكانية بيعه سريعا خصوصا وأن مستواه يتطور بشكل كبير.

وكان مدرب النادي كريستيان غورغوف أشاد به في شباط/فبراير الماضي بقوله "إنه سريع وقوي جدا من الناحية الفنية. إنه أيضًا جيد جدا في المرتدات الهجومية. إنه مزعج للخطوط الدفاعية".

انتقل سايمون إلى أوروبا في سن الثامنة عشرة، بيد أنه لم ينجح في اختبار للانضمام إلى صفوف أياكس أمستردام الهولندي، فانتقل للعب مع ترينسين السلوفاكي ودشَّن مشواره معه بثلاثية في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". انتقل مطلع عام 2015 إلى لاغانتواز البلجيكي، حيث سجل ثلاثية أيضا في ثالث مباراة له مع فريقه الجديد، قبل أن يتم استدعاؤه في الربيع لصفوف منتخب بلاده "النسور الممتازة".

وخاض سايمون حتى الآن 30 مباراة دولية وساهم في احتلال نيجيريا المركز الثالث في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019، لكنه غاب عن نهائيات كأس العالم 2018 بسبب إصابة في الفخذ قبل أسبوع من السفر إلى روسيا.

© 2020 AFP