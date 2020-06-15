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هل سيطرت أوروبا على فيروس كورونا مع عودة "الحياة" لبلدانها؟

هل سيطرت أوروبا على فيروس كورونا؟ © فرانس24

نص : رجاء مكي | فيديو : رجاء مكي تابِع

يبدو أن أوروبا بصدد الخروج النهائي من الأزمة الصحية لفيروس كورونا، بفضل "سيطرتها" على الوباء كما يقول الطبيب المختص في الأمراض الصدرية أنطوان أشقر، الذي يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية رغم التخفيف الكبير في القيود الصحية. وبدأت الإثنين أغلبية دول القارة العجوز فتح حدودها داخل الفضاء الأوروبي خاصة، إثر تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية بشأن الوضعية الوبائية، قال في خضمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد إنه "أول انتصار" ضد الفيروس.