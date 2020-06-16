بطولة ألمانيا: ثنائية هوفمان تبقي على آمال مونشنغلادباخ ببلوغ دوري الابطال

ثيلو شمويلغن مصدر/ا ف ب

يوناس هوفمان يحتفل بهدفه مع بوروسيا مونشنغلادباخ أمام فولفسبورغ ضمن منافسات الدوري الالماني لكرة الفدم في 16 حزيران/يونيو 2020

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برلين (أ ف ب)

أبقت ثنائية يوناس هوفمان على آمال بوروسيا مونشنغلادباخ ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بارتقائه مؤقتا الى المركز الرابع في الدوري الالماني لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على ضيفه فولفسبورغ في افتتاح المرحلة 32 الثلاثاء.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 59 نقطة متقدما بفارق نقطتين على باير ليفركوزن الذي يستقبل كولن الاربعاء، ومتخلفا عن لايبزيغ الثالث بفارق ثلاث نقاط، قبل مرحلتين من نهاية الموسم اللتين ستشهدان على معركة شرسة على آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الاهم.

وهو الانتصار الاول لمونشنغلادباخ في ثلاث مباريات بعد سقوطه أمام بايرن ميونيخ في المرحلة السابقة السبت وقبلها على أرضه أمام فرايبورغ، واضعا حدا لسلسلة من ست مباريات متتالية من دون خسارة لفولفسبورغ خارج الديار في البوندسليغا، وثأر منه بعد سقوطه 1-2 في لقاء الذهاب في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

من جهته، تجمد رصيد فولسبور عند 46 نقطة في المركز السادس آخر المركزين المؤهلين مباشرة الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" متقدما بثلاث نقاط عن هوفنهايم السابع.

وخاض مونشنغلادباخ اللقاء من دون مهاجمَيه الفرنسيين ماركوس تورام وألاسان بليا، بعد أن خرج الاول باكرا من المباراة أمام بايرن لإصابة في الكاحل، علما أنه سجل اربعة أهداف في المباريات الخمس قبل لقاء العملاق البافاري، فيما غاب الثاني بداعي إصابة في الفخذ بعد غيابه عن المباراة الاخيرة بسبب الايقاف.

وفي رصيد كل من اللاعبين 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

الا ان مونشنغلادباخ لم يعان هجوميا واستفاد السويسري من أصل كاميروني بريل إمبولو من غياب المهاجمين ليبدأ أساسيا، وسرعان ما ترك بصمته بعدما وصلته الكرة من هجمة مرتدة مررها بينية في العمق متقنة الى داخل منطقة الجزاء، تابعها هوفمان زاحفة على يمين الحارس البلجيكي كوين كاستيلس (10).

حاول فولفسبورغ معادلة النتيجة الا ان تسديدة فليكس كلاوس من على مشارف المنطقة مرت بجانب المرمى (24).

وجاء الهدف الثاني لغلادباخ بعد لعبة جماعية رائعة، إذ وصلت كرة طويلة الى داخل المنطقة الى لارس شتيندل، مررها رأسية الى ماتياس غينتر الذي هيأها لنفسه قبل أن يمهدها خالصة أمام هوفمان الآتي من الخلف الذي وضعها في الشباك(30).

وكاد أن يدخل فريق المدرب ماركو روز الى الاستراحة متقدما بثلاثية نظيفة بعد أن وصلت الكرة الى الغيني ابراهيما تراوري داخل المنطقة الا ان كرته مرت على بعد سنتمترات من القائم الايمن (45+1).

وبدأ الفريق الواقع في غرب البلاد الشوط الثاني من حيث أنهى الاول وهدد على دفعتين مرمى الضيوف عن طريق هوفمان الذي مرت كرته بجاب القائم (48 و57).

وسجل شتيندل الهدف الثالث لغلادباخ بعد أن وصلته الكرة إثر تمريرة خاطئة من الاميركي جون بروكس، مررها الى تراوري على الرواق الايمن الذي أعادها له عرضية قبل أن يضعها في المرمى (65).

ويلتقي لاحقا بايرن ميونيخ مع مضيفه فيردر بريمن حيث ستكون الفرصة أمامه للتتويج باللقب الثامن تواليا في حال الفوز.

كما ويحل هرتا برلين ضيفا على فرايبورغ وبادربورن المتذيل على أونيون برلين.

© 2020 AFP