بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ الى لقبه الثامن تواليا

مارتن مايسنر مصدر/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل بهدفه مع بايرن ميونيخ ضد فيردر بريمن في الدوري الالماني لكرة القدم في 16 حزيران/يونيو 2020

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بريمن (ألمانيا) (أ ف ب)

توج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم والثلاثين في تاريخه، بفوزه الثلاثاء على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف حمل توقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الحادي والثلاثين له هذا الموسم، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

وابتعد العملاق البافاري بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني قبل مرحلتين من النهاية، وبات الاخير عاجزا عن اللحاق بمنافسه حتى في حال فوزه بالمباريات الثلاث الاخيرة.

وحقق فريق المدرب هانزي فليك فوزه السابع تواليا منذ استئناف الموسم الذي توقف في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف أيار/مايو خلف أبواب موصدة.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 31 في الـ "بوندسليغا" هذا الموسم محطما سجله الشخصي حين سجل 30 هدفا في كل من موسمي 2015-2016 و2016-2017. كما وبات في جعبته 46 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولعب بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد الكندي ألفونسو ديفيس لتحصله على إنذار ثان.

وحقق فليك، الذي استلم المهمة على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، لقبه الاول على الاطلاق كمدرب، بعد أن رفع كأس الـ"بوندسليغا" اربع مرات كلاعب لصالح بايرن بين عامي 1985 و1990.

وحقق فليك (55 عاما) فوزه السادس والعشرين مع بايرن في 29 مباراة منذ توليه المهام.

وشهدت المباراة عودة ليفاندوفسكي وتوماس مولر اللذين غابا عن الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ بداعي الايقاف.

وكان بايرن مرشحا بقوة للفوز بلقاء اليوم، إذ حقق انتصاره الثالث عشر على التوالي في ملعب "فيسر شتاديون"، وتفوق على منافسه للمباراة الـ22 تواليا في الدوري والكأس (على ارضه وخارجها)، وهو لم يخسر أمام منافسه منذ 20 أيلول/سبتمبر 2008 (2-5 في الدوري)، فضلا عن تواجد بريمن في المركز السابع عشر ما قبل الاخير وهو بالتالي مهددا بمغادرة دوري الاضواء للمرة الاولى منذ عام 1980 والثانية فقط منذ انطلاق الـ "بوندسليغا" عام 1963.

الا ان الامور لم تكن سهلة على بايرن في الشوط الاول حيث هدد بريمن في مناسبات عدة، إذ ارتطمت كرة التشيكي الاثيوبي الاصل ثيودور جيبريسيلاسي التي سددها "على الطائر" بالشباك الخارجية لمرمى الحارس مانويل نوير، إثر عرضية طويلة من ليوناردو بتينكورت (9).

وهدد ماكسيمليان ايغيشتاين مجددا مرمى بايرن بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الايمن (18).

وانتظر العملاق البافاري حتى منتصف الشوط الاول ليهدد جديا بعد أن وصلت الكرة من عرضية طويلة الى الفرنسي كينغسلي كومان داخل المنطقة تابعها رأسية بجانب المرمى (23).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف بطريقة رائعة بعدما استلم بصدره كرة طويلة متقنة من جيروم بواتينغ خلف المدافعين كاسرا مصيدة التسلل، تابعها بيمناه "على الطائر" في شباك الحارس التشيكي جيري بافلنكا (43).

فرض بايرن سيطرته على الشوط الثاني لناحية الاستحواذ لكن من دون أن يشكل خطورة كبرى على المرمى، إذ جاءت أخطر الفرص عندما وصلت كرة طويلة من يوشوا كيميتش الى مولر الى داخل المنطقة، مررها الى ليفاندوفسكي تابعها في الشباك الا ان الحكم رفع الراية مشيرا الى تسلل على الدولي الالماني (55).

وكاد أن يمنح كومان هدف الاطمئنان لبايرن بعد أن تلاعب بفيليكوفيتش وسدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس (81).

وأنقذ نوير مرماه من هدف محقق كاد أن يرجئ تتويجه بعدما تصدى بأنامله لرأسية يويا أوساكو في الدقيقة الاخيرة (90).

© 2020 AFP